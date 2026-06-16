【FIFAワールドカップ2026】サウジアラビア代表 1ー1 ウルグアイ代表（日本時間6月16日／マイアミ・スタジアム）

【映像】場内騒然！痛恨ミスからまさかの失点（実際の様子）

FIFAワールドカップに5大会連続出場中のレジェンドGKが痛恨のミスから失点し、ファンが落胆している。

日本時間6月16日にFIFAワールドカップ2026のグループHの第1戦が行われ、サウジアラビア代表とウルグアイ代表が対戦。試合は両チームが1点ずつを奪い合い、引き分けで終わった。

両チームが勝点1を獲得した一戦の41分、ウルグアイがミスから失点を許してしまう。

サウジアラビアのCK。MFムサブ・アルジュワイルが右足で蹴り込んだボールから、ファーサイドでMFモハメド・カンノがヘディングシュートを放つ。強烈な一撃がゴールに飛ぶと、ウルグアイのGKフェルナンド・ムスレラが反応した。しかし、真正面に飛んできたシュートをキャッチしきれず、両腕からこぼしてしまう。ファンブルしたボールを、目の前にいたDFアブドゥレラー・アルアムリに押し込まれた。ムスレラは身体を目一杯に広げて阻止しようとするも、至近距離からのシュートに万事休す。ウルグアイが先制点を許してしまった。

スタジアムから大歓声が沸き起こる中、ムスレラは呆然と立ち尽くした後、チームを鼓舞しようと両手を叩いていた。

「ムスレラも頑張って凌いでたけど」の声も悔やまれる失点

解説・佐藤寿人氏は「ここまでのゲーム運びでは、ウルグアイがコントロールしていたように映りましたけど、この時間帯はサウジアラビアが主導権を握り返していました。このCKのキックの質とカンノの高さ、ムスレラが一度はセーブしましたけど、その後のアルアムリの反応も速かったですね」とコメントした。SNS上では「ムスレラ、あれキャッチできないか」「40歳の動きじゃないけど残念」「ムスレラも頑張って凌いでたけどなー」「やっちまったなあ」と落胆の声も。

失意の先制点を献上してしまったムスレラは、1986年6月16日生まれ。ラツィオやガラタサライを経て、現在はアルゼンチンのエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタに所属し、ウルグアイ代表では国際Aマッチ通算135キャップを記録。FIFAワールドカップには2010年の南アフリカ大会から5大会連続で参戦し、出場なしとなったカタール大会以降は代表から遠ざかっていたものの、今年3月のイングランド代表との国際親善試合で復帰し、ワールドカップ初戦で先発の座を射止めた。 そして、今節に「39歳364日」で出場したことにより、ウルグアイ史上最年長記録を更新した。

レジェンドGKは失点を喫したものの、その後は豊富な経験値も活かして好セーブを披露。最小失点に抑えていると、80分に同点ゴールが生まれ、ウルグアイは勝点1を獲得した。

（FIFAワールドカップ2026）