新潟アルビレックスBBは、長尾光輝選手が2025-26シーズンをもって退団すると発表しました。また、長尾選手は立川ダイスへの移籍が発表されています。



【長尾 光輝(ながおみつき)】



■背番号

50

■ポジション

PG

■生年月日

1999年4月28日

■出身地

北海道

■身長

174cm

■体重

72kg

■出身校

東海大学

■経歴

2022-24鹿児島レブナイズ

2024-25東京ユナイテッドBC

2025-26新潟アルビレックスＢＢ

■長尾 光輝選手 コメント

今シーズンで移籍する事になりました。B3優勝を目標にこの新潟に来させていただきましたが、目標には届かず、すごく悔しい気持ちと申し訳ない気持ちでいっぱいです。他チームから移籍してきた自分をあたたかく迎え入れてくれた新潟アルビレックスＢＢに関わる全ての方々のおかげで、今シーズン戦い抜くことができました。チームメイトも、スタッフの方々も、ブースターの方々も、この長岡という場所も、大好きです。本当にありがとうございました。

■代表取締役社長 糸満 盛人コメント

スピードスターとして多くのブースター各位を魅了してきた「ミッキー」こと 長尾 光輝選手。残念ながら2025-26シーズンを以て退団となることをここにご報告申し上げます。コート上を切り裂く稲妻のごとく駆けまわり、チームを勝利に導くこと多々。貴方のプレーは強く深くファンの方々の脳裏に焼き付いています。新天地でのさらなる飛躍・大成長を祈念。またいつの日か、一緒に闘える日が来ることを楽しみにしています。本当にこの一年間、有難うございました。