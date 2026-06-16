フォークシンガー松山千春（70）が14日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。ミネラルウォーターを買う文化について私見を述べた。

「今、高市総理はG7でフランスの方へ行かれてて。フランスのエビアンというところで行われるんだけど。エビアンっていうことはあの、水のエビアンってことだろうな」と切り出した。

「考えてみたらよ、俺たちこの頃な、いろいろな水を買って飲んだりなんかして。最初はエビアンがいきなり入ってきて。水を買う？ なんてことだよバーカ。水道でいくらでも水出るじゃないかっていう感覚だったんだけど」と当時を回想。「昔では考えられなかったな。水を買うんだぞ？ 俺たちでそう思うんだから、今の子供たちは買うのが当たり前だっていう感覚で育ってくるんだろうな。そうやって考えたら、その時代その時代でいろんなものが変わっていく」と語った。その上で「けど、変わらないことはただ1つ。人は愛情がなければ、生きてはいけないんだと思います。つくづくこの頃、人の愛というのをコンサートやってても感じることがあります」と続けた。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。