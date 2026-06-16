東京・歌舞伎町の「トー横」で知り合った女性を海外に送るために誘拐したとして男が逮捕された事件で、警視庁は１６日、住吉会系暴力団組員の山尾輝斗容疑者（２５）（東京都新宿区新宿）を別の男性に対する国外移送目的誘拐容疑で再逮捕したと発表した。

発表によると、山尾容疑者は仲間と共謀して昨年７月、知人の男性（４４）に「韓国かカンボジアでセキュリティーの仕事がある」「３か月で１０００万円は稼げる」などと言い、海外に送り込む目的で東京都江東区のビジネスホテルの一室に誘拐した疑い。逮捕は１５日。

山尾容疑者は共通の知人を通じて、トー横に出入りしていた被害男性と知り合っていた。海外で高額報酬が得られるという誘いに乗った男性を、「渡航の準備」と称してホテルに９日間泊まらせていたという。

男性はこの間、山尾容疑者が別の２０歳代男性に「借金を返せないなら、カンボジアで特殊詐欺のかけ子をやれ」と迫っているのを目撃し、ホテルから逃げ出して警察署に相談した。

同庁は、山尾容疑者が知人の複数の男女をカンボジアの特殊詐欺拠点に送り込んでいたとみている。