元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が14日放送された日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。外国大使館で食べた料理を大絶賛した。

今回の放送で一茂とかまいたちの山内健司、濱家隆一は東京のジョージア大使館を訪問。ジョージアの代表的家庭料理「シュクメルリ」をふるまわれた。大量のニンニク、スパイス、生クリームなどで作ったスープに、香ばしく焼き上げた鶏肉を乗せた料理。大使館内で3人はシュクメルリを食べ始めると、濱家が「うわ！めっちゃうまい。めっちゃおいしい」と驚嘆した。一茂と「これいいね！これ、一番好きかも。これすげーいい。これすんげえうまい！」とうなりまくり、同席したジョージア大使に「これ、我々と一緒にネット販売しましょう。絶対いける！」と持ち掛けたほどだった。

一茂はその後も「おれ、これ、すんげえ好きな味。本当に。これ、本当にうまい。うまいわ〜。これ、本当にいい」と絶賛ワードを何度も連発。ついには「シュクメルリ…これは販売したいです。これは金儲けのにおいがしました」「これ専門のランチ店（も作りたい）」などと、美味の興奮からか、”商売“に結び付けようと早くも構想をめぐらせていた。