◆米大リーグ カブス５×―４ロッキーズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスのピート・クローアームストロング外野手（２４）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・中堅」でフル出場し、サイクル安打を達成した。

今永昇太投手（３２）が先発し、鈴木誠也外野手（３１）も２試合ぶりに「４番・指名打者」でスタメン入りした一戦。クローアームストロングは、初回に１３号先頭弾を放つと、３回先頭の２打席目には右中間フェンス直撃の三塁打。１―０とリードした５回１死走者なしの３打席目も右翼線へ二塁打を放った。そして本拠地のファンが総立ちになって迎えた７回先頭の４打席目には右前安打を放った。

偉業達成に本拠地は大きく沸いて、ヘルメットを取って右手を挙げて声援に応えた。だが、クローアームストロングは直後のブレグマンの打席で初球を投げる前にけん制死でアウトになった。試合後のヒーローインタビューでクローアームストロングは「最後にチームメートのおかげで（サヨナラ勝ちできて）ラッキーだった」と喜びを口にしながら、けん制死を猛省し「本当にクールな瞬間を台無しにしてしまった。だけどみんなには本当に感謝している。ただ、あのミスはやってはいけないこと」と喜びは少ないようだった。

サイクル安打達成は、今季のメジャーでは初。カブスでは昨年３月３１日のケリー以来となった。サイクル安打は単打、二塁打、三塁打、本塁打の順で達成することを「ナチュラル・サイクル安打」、本塁打、三塁打、二塁打、単打の順で達成することを「リバース・サイクル安打」と呼ぶこともあるが、クローアームストロングは珍しい「リバース・サイクル安打」となった。

クローアームストロングは、昨年３１本塁打、３５盗塁の「３０―３０」を達成。今年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では、米国代表に選出された。同じ外野を守る誠也とも仲がよく、兄弟のようにちょっかいを出し合うなどする様子がたびたび見られている。来季から２７年まで６年総額１億１５００万ドル（約１８２億円＝契約時のレート）の大型契約を結んでいる。

カブスは３―４で９回を迎えた、先頭の誠也が四球を選んで出塁すると無死満塁のチャンスを作り、ラミレスの左前適時打で追いつき、ショーの押し出し四球でサヨナラ勝ち。誠也は３打数無安打、２四球で、今永は６回途中５安打１失点で勝敗がつかなかった。

◆ピート・クローアームストロング（Ｐｅｔｅ Ｃｒｏｗ−Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ） ２００２年５月２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス市シャーマンオークス生まれ。２４歳。外野手。２０年ドラフト１巡目（全体１９位）でメッツ入り。２１年にトレードでカブスに移籍。２３年にメジャーデビュー。２４年から中堅のレギュラーに定着し、昨季は球宴に選出され、ゴールド・グラブ賞も受賞。１８３センチ、８３キロ。左投左打。愛称は「ＰＣＡ」。