北中米Ｗ杯で１次リーグ日本と同じＦ組のチュニジア代表がサブリ・ラムシ監督を解任し、エルヴェ・ルナール氏が新監督に浮上していると、サッカー情報サイト「ＦＯＯＴ ＡＦＲＩＣＡ」などが日本時間１６日に報じた。

「ＦＯＯＴ ＡＦＲＩＣＡ」などによると、第１戦のスウェーデン戦に１―５と大敗を喫した後、同国サッカー連盟は一時ラムシ監督の解任を発表したものの、すぐにその投稿を削除。その間、執行委員会がベースキャンプ地に集まり、議論したという。

大会期間中の異例の監督交代となれば、１９９８年フランス大会でカスペルシャク監督を解任して以来、チュニジア史上２８年ぶり２度目。ラムシ監督はスウェーデン戦に「私たちにはプライドがある」と次戦以降での巻き返しを誓っていたが、チームを離れることが濃厚となる。

フランス出身のルナール氏は、モロッコなど複数国で代表監督経験がある。直近のＷ杯では、１８年ロシア大会ではモロッコ、２２年カタール大会ではサウジアラビアを率いてアルゼンチンから金星を挙げた。その後はフランス女子代表監督を務めたあと、２０２４年１０月に２度目のサウジ代表監督に就いていたが、北中米Ｗ杯開幕２か月前に行われたエジプト（０●４）とセルビア（１●２）との親善試合に敗れたことから解任されていた。

ハリウッド俳優のようなルックスと渋いたたずまいから“イケオジ”としても知られる５７歳。就任すれば、いきなり日本の壁となって立ちはだかることになりそうだ。