カブスの今永昇太投手（３２）は１５日（日本時間１６日）に本拠地シカゴでのロッキーズ戦に先発し、５回２／３を投げ、５安打１失点、３三振１四球で勝敗は付かなかった。打者２２人に８５球投げ、防御率４・２６。

鈴木誠也外野手（３１）は「４番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打 ２三振、２四球、１得点だった。打率２割５分１厘とした。チームはＰＣＡことクローアームストロングがサイクル安打を達成、８回に犠飛を放つ大活躍。９回に２点を奪って５―４で逆転サヨナラ勝ちした。

前日のアスレチックス戦で球団新記録の２３得点を挙げたロッキーズ打線を零封した。初回、先頭カストロに左前打されるが、続くフリーマンは外角のフォーシームで空振り三振、ラムフィールドの投ゴロの間に走者は二塁に進んだが、グッドマンを三ゴロに仕留めて無得点。

チームは初回にＰＣＡことクローアームストロングの先頭打者弾で先制してもらうと丁寧な投球。２、３、４回と毎回安打されるも全て単打だった。５回は三者凡退。

６回に先頭打者を四球で歩かせ、二死後にグッドマンに左前打されて二死一、二塁としたところで交代となった。しかし、２番手のメートンが、いきなり死球を与えて満塁とすると痛恨の押し出し四球で１―１の同点とし、今永の５勝目は消滅。さらに今永はロッキーズ戦３試合、１７イニング目での初失点となった。

惜しくも白星を逃がしたが、収穫はあった。前回登板の１０日（同１１日）の敵地ロッキーズ戦に続き、２試合連続で課題の被弾ゼロだった。いよいよエース復活だ。