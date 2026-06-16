山本美月、子どもとトイ・ストーリーホテルへ 親子ショットに反響「旦那さんの投稿と繋がった」「サイズ感可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】女優の山本美月が6月15日に自身のInstagramを更新。子どもと東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルを訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳大河女優「旦那さんの投稿と繋がった」トイ・ストーリーホテルで親子ショット
山本は、「念願のトイストーリーホテル 何年ぶり！？のランド」とつづり、敷地内でのショットを複数枚投稿。白いTシャツにデニムを合わせたカジュアルな服装で同作のキャラクター・ジェシーの像の前に立ち、ミッキーマウスの耳が付いたニット帽を被ってポーズを取る楽しげな姿を投稿している。
また山本の隣には同作のエイリアンのスタンプがつけられており、「私の隣のリトルグリーンメンは、子です 笑」とユーモアを交えながら紹介。お揃いの帽子をかぶった子どもとの2ショットも公開している。
なお、夫の瀬戸康史も5月28日、6月11日にトイ・ストーリーホテルやシンデレラ城の写真を投稿していた。
この投稿に「最高の思い出」「仲良しでほっこり」「サイズ感可愛すぎる」「幸せ溢れる親子写真に癒やされた」「お洒落なママさん」「旦那さんの投稿と繋がった」など反響が寄せられている。
山本は、2020年に俳優の瀬戸と結婚。2023年に第1子出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】34歳大河女優「旦那さんの投稿と繋がった」トイ・ストーリーホテルで親子ショット
◆山本美月、トイ・ストーリーホテル満喫ショット披露
山本は、「念願のトイストーリーホテル 何年ぶり！？のランド」とつづり、敷地内でのショットを複数枚投稿。白いTシャツにデニムを合わせたカジュアルな服装で同作のキャラクター・ジェシーの像の前に立ち、ミッキーマウスの耳が付いたニット帽を被ってポーズを取る楽しげな姿を投稿している。
なお、夫の瀬戸康史も5月28日、6月11日にトイ・ストーリーホテルやシンデレラ城の写真を投稿していた。
◆山本美月の投稿に反響
この投稿に「最高の思い出」「仲良しでほっこり」「サイズ感可愛すぎる」「幸せ溢れる親子写真に癒やされた」「お洒落なママさん」「旦那さんの投稿と繋がった」など反響が寄せられている。
山本は、2020年に俳優の瀬戸と結婚。2023年に第1子出産を発表した。（modelpress編集部）
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