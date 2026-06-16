草刈民代「鶏肉と格闘」タンパク質不足改善の手料理披露「レモンの彩りが綺麗」「器のセンスが抜群」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】女優の草刈民代が6月16日までに、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】61歳ベテラン女優「華やかな食卓」苦手な鶏調理したタンパク質メニュー3品
草刈は「今日の晩ご飯」とつづり、3品の料理が並ぶ食卓の写真を公開。「踊っていた頃に痛めてしまった股関節や首などの古傷のリハビリを兼ねて、筋トレとジャイロキネシスを再開しています」と近況を報告し、「運動を始めると、やっぱり食事を気をつけないと、と思います。特にタンパク質。いつも不足気味なのは自覚しているので、そこを改善しようとメニューを試行錯誤中です」と、食生活の見直しに取り組んでいることを明かした。
また、「私は鶏肉が苦手なのだけれど、今日は思い切って調理してみました」と、玉ねぎ、セロリ、じゃがいもの上に鶏肉をのせ、オリーブやレモン、すりおろし生姜を加えて白ワインで蒸し焼きにした「鶏肉とじゃがいものレモン蒸し焼き」を披露。「味は良かったのだけれど、鶏肉の調理はやっぱり怖い……」と本音もこぼした。
さらに、サバ缶とアーリーレッド、レモンを合わせたサラダ、冷凍しておいたラタトゥイユをソースにしたショートパスタも並び、栄養バランスの取れた晩ご飯となっている。「今日は鶏肉と格闘して、すっかり疲れました」「次回はささみを使ってみようか」「しかし…どうなることやら」とユーモアを交えて締めくくっている。
この投稿には「全部美味しそう」「華やかな食卓」「苦手に挑戦する姿が素敵」「レモンの彩りが綺麗」「タンパク質メニューの参考になる」「器のセンスが抜群」「次の料理も楽しみにしてます」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】61歳ベテラン女優「華やかな食卓」苦手な鶏調理したタンパク質メニュー3品
◆草刈民代、苦手な鶏肉に挑戦した手料理を披露
草刈は「今日の晩ご飯」とつづり、3品の料理が並ぶ食卓の写真を公開。「踊っていた頃に痛めてしまった股関節や首などの古傷のリハビリを兼ねて、筋トレとジャイロキネシスを再開しています」と近況を報告し、「運動を始めると、やっぱり食事を気をつけないと、と思います。特にタンパク質。いつも不足気味なのは自覚しているので、そこを改善しようとメニューを試行錯誤中です」と、食生活の見直しに取り組んでいることを明かした。
さらに、サバ缶とアーリーレッド、レモンを合わせたサラダ、冷凍しておいたラタトゥイユをソースにしたショートパスタも並び、栄養バランスの取れた晩ご飯となっている。「今日は鶏肉と格闘して、すっかり疲れました」「次回はささみを使ってみようか」「しかし…どうなることやら」とユーモアを交えて締めくくっている。
◆草刈民代の投稿に反響
この投稿には「全部美味しそう」「華やかな食卓」「苦手に挑戦する姿が素敵」「レモンの彩りが綺麗」「タンパク質メニューの参考になる」「器のセンスが抜群」「次の料理も楽しみにしてます」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】