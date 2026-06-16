⽮⼝真⾥の衝撃恋愛エピソードにスタジオ驚き “⾼学歴お嬢様”は⼈気芸⼈に物申す「答えになっていない」【チャンスのチワワ】
【モデルプレス＝2026/06/16】お笑い芸人・みなみかわがMCを担当するバラエティ番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）が、10日深夜に放送された。タレントの矢口真里が驚きの恋愛エピソードを明かした。
【写真】新バラエティ番組MCを務める人気芸人
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番として矢口、「恋愛迷子男子」にきしたかの（岸大将、高野正成）が出演した。
「彼女とデート中に元カノが話しかけてきたら？」というテーマの対処法について「堂々と彼女を紹介する」とシンプルに回答した高野。「100点だと思う」と絶賛した矢口に、みなみかわが「こういう経験ありますか？」と聞くと、「あり…ます」と正直に認めた。「明るい人が好き」という矢口は、同様の場面で話しかけてくるようなタイプの元カレが多かったそうで、実際に遭遇した際に、高野の回答と同じく、元カレに現在の彼氏を紹介したという。すると元カレと彼氏が握手をしたようで、異様な光景だったことを話すと、「チワワちゃん」からも驚きの声が上がった。
一方で“才色兼備の高学歴お嬢様”たまごあゆみは「そもそも堂々と彼女紹介してどうするのか書いていないから、答えになっていない気がする」と根本的な問題を提議。みなみかわが「紹介して敬語で…」とフォローするも、たまごは「そうしたらそれを書かないと！」とバッサリ。これに高野は「アンケートの答え方が下手だと？」と反省し、みなみかわが「めっちゃ厳しいやん（笑）」と言ってスタジオには笑いが起きていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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◆愛され女子「チワワちゃん」が最強男子育成
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番として矢口、「恋愛迷子男子」にきしたかの（岸大将、高野正成）が出演した。
◆矢口真里、恋愛質問に正直回答
「彼女とデート中に元カノが話しかけてきたら？」というテーマの対処法について「堂々と彼女を紹介する」とシンプルに回答した高野。「100点だと思う」と絶賛した矢口に、みなみかわが「こういう経験ありますか？」と聞くと、「あり…ます」と正直に認めた。「明るい人が好き」という矢口は、同様の場面で話しかけてくるようなタイプの元カレが多かったそうで、実際に遭遇した際に、高野の回答と同じく、元カレに現在の彼氏を紹介したという。すると元カレと彼氏が握手をしたようで、異様な光景だったことを話すと、「チワワちゃん」からも驚きの声が上がった。
一方で“才色兼備の高学歴お嬢様”たまごあゆみは「そもそも堂々と彼女紹介してどうするのか書いていないから、答えになっていない気がする」と根本的な問題を提議。みなみかわが「紹介して敬語で…」とフォローするも、たまごは「そうしたらそれを書かないと！」とバッサリ。これに高野は「アンケートの答え方が下手だと？」と反省し、みなみかわが「めっちゃ厳しいやん（笑）」と言ってスタジオには笑いが起きていた。（modelpress編集部）
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