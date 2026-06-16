渡辺美奈代「誰も気づかないけど…」ヘアカット後のスタイル公開「サラサラで美髪」「美しい後ろ姿」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が6月15日、自身のInstagramを更新。メンテナンスとカットをしたヘアスタイルを公開した。
【写真】56歳元おニャン子「サラサラで美髪」誰も気づかないヘアカット後の姿
渡辺は「＃ヘアメンテナンス」「＃ヘアカット」というハッシュタグを添え、「またまた 2センチカット 誰も気づかないけど…」とコメント。メンテナンスとカット後の腰の辺りまであるブラウンのストレートヘアの後ろ姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「サラサラで美髪」「綺麗なストレートヘア」「ツヤツヤを保ってるの素晴らしい」「美しい後ろ姿」「カラーも素敵」などと反響が寄せられている。
渡辺は1996年に矢島氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「サラサラで美髪」誰も気づかないヘアカット後の姿
◆渡辺美奈代、ヘアメンテ＆カットしたヘアスタイル公開
渡辺は「＃ヘアメンテナンス」「＃ヘアカット」というハッシュタグを添え、「またまた 2センチカット 誰も気づかないけど…」とコメント。メンテナンスとカット後の腰の辺りまであるブラウンのストレートヘアの後ろ姿を公開した。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「サラサラで美髪」「綺麗なストレートヘア」「ツヤツヤを保ってるの素晴らしい」「美しい後ろ姿」「カラーも素敵」などと反響が寄せられている。
渡辺は1996年に矢島氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
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