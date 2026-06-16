お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（43）が、15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。親交のある人気芸人と自身の違いを語った。

MCのMEGUMIから「今後どうなっていきたいんですか？人のことばっかり悪く言って」と聞かれた井口は、「ファンの方ばっかり集めて言ってても楽しくない」と吐露。「だから僕は吉本の方が嫌いなんで」と切り出した。

そして「今のとくに若手とかは、お金を持ってて凄いいばってる」といい、「楽屋とかでも堂々と歩く。売れてない時って、こう歩くもんじゃないですか」と背中を丸めた姿勢で表現した。

その上で「お笑いって吉本のイメージがある。何とかしたい」と続けたが、井口の芸風に触れたMEGUMIは「（とろサーモンの）久保田さんもそうですけど、凄いなって思う」と感想を伝えた。

すると別番組で久保田と共演中の井口は「久保田さんは流派が違う。あの人はイカれてる」とズバリ。「いろいろいるじゃないですか、永野さんとか」と毒舌キャラの芸人を挙げ、「僕は基本ビビりというか。だからあんまり個人名を出すよりも、“吉本は全員バカだ”とか、“最近の若者は全員ダメだ”とか主語をデカくしてたら、誰のことを言ってるのか分からないからあんまり怒られない」と打ち明けた。

「だけど久保田さんとかは個人名を出して言う」と指摘。「だから僕も一緒に番組をやってても、ちょっと（座り位置を）ずらして（映像を）切れるように」と、同じ画面に映らないよう工夫していることをぶっちゃけ。今後については「テレビが大好きなんで、出続けたいですね」と語っていた。