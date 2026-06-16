今回は、夫が体調を心配してくれたと思ったら、大きな勘違いだったエピソードを紹介します。

娘が家にいる状態では全然休めず…

「疲れがたまっていたせいか、ある日高熱を出しました。そこで夫に『娘を保育園に連れて行ってほしい』と頼みましたが断られ、仕方なく家で娘をみることに。ただ元気いっぱいな娘と一緒ではまったく休めず、夜にもなっても熱はほとんど下がりませんでした。

そして夫が帰宅しました。『まだ熱あるの？』と聞かれ、珍しく夫が体調を心配してくれたのだと思ったのですが、それは大きな勘違いでした。というのも、『1日家で寝てるのに治せないのかよ』『家で寝てられるなんて最高じゃん』『俺も風邪ひきたいわ』とありえない言葉を吐かれたんです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ 高熱がある状態で、まだ小さい子のお世話をするのは大変ですよね。この夫は、妻がどれだけしんどい思いをしたか、まったく分かっていなさそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。