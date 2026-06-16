共和工業所<5971.T>が大幅反発している。１５日の取引終了後に、上限を５万株（自己株式を除く発行済み株数の３．８４％）、または４億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は６月１６日から来年５月３１日までで、株主還元と資本効率の向上を図ることが目的という。



同時に２７年４月期の連結業績予想を発表しており、売上高１０７億４０００万円（前期比０．８％減）、営業利益７億２０００万円（同３３．８％減）、純利益６億１０００万円（同２９．３％減）を見込むとした。主な販売先である建設機械業界で先行きへの慎重な見方が強まっていることを反映させた。



なお、２６年４月期は売上高１０８億２８００万円（前の期比３．５％増）、営業利益１０億８８００万円（同３２．９％増）、純利益８億６３００万円（同２１．８％増）だった。



出所：MINKABU PRESS