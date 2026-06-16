焼きオクラのしょうがポン酢がけ


【画像を見る】こうばしく夏野菜を味わう！「焼きオクラのしょうがポン酢がけ」

忙しい日にもう一品おかずを増やしたい…そんな時には少ない食材でサッと作れるレシピはいかがでしょう。今回ご紹介するレシピは、下ごしらえしたオクラを焼いて、調味料をかければ出来上がり。オクラの旬、夏にさっぱりと食べたいポン酢じょうゆのシンプルな味付けです。

■焼きオクラのしょうがポン酢がけ

こうばしく焼いたオクラのうまみをシンプルに味わう！

こうばしく焼いたオクラのうまみをシンプルに味わう！


【材料・2人分】

オクラ…大8本(約80g)

おろししょうが…小さじ1

ポン酢じょうゆ…小さじ2

塩　サラダ油

【作り方】

1．オクラは塩少々をふってこすって洗い、包丁でがくのまわりをむいて縦半分に切る。

2．フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、オクラを切り口を下にして並べ入れる。約2分焼いたら上下を返し、約2分焼く。器に盛ってしょうがをのせ、ポン酢じょうゆをかける。

（1人分31kcal／塩分0.6g）

＊　＊　＊

オクラを焼いてこうばしさをプラスすることで、いつものオクラレシピとは少し違った味わいが楽しめます！

レシピ考案／市瀬悦子　撮影／難波雄史　スタイリング／佐々木カナコ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

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