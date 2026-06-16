開催：2026.6.16

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 3 - 9 [タイガース]

MLBの試合が16日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとタイガースが対戦した。

アストロズの先発投手は訒緂威、対するタイガースの先発投手はドルー・アンダーソンで試合は開始した。

1回表、6番 コルト・キース カウント0-0から押し出しの死球でタイガース得点 HOU 0-1 DET

2回表、1番 ケビン・マクゴニグル 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでタイガース得点 HOU 0-2 DET

3回表、6番 コルト・キース 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでタイガース得点 HOU 0-4 DET、7番 スペンサー・トーケルソン 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 HOU 0-5 DET

3回裏、4番 イサク・パレデス 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 HOU 2-5 DET、5番 ホセ・アルテューベ 初球を打って左中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 3-5 DET

5回表、キャッチャーのパスボールでタイガース得点 HOU 3-6 DET

7回表、6番 コルト・キース 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 HOU 3-8 DET

9回表、6番 コルト・キース 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 HOU 3-9 DET

試合は3対9でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのカイル・フィネガンで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はアストロズの訒緂威で、ここまで3勝6敗0S。

ここまでアストロズは33勝41敗で4.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方タイガースは30勝42敗で9.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-16 13:54:17 更新