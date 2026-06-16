開催：2026.6.16

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 5 - 4 [ロッキーズ]

MLBの試合が16日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとロッキーズが対戦した。

カブスの先発投手は今永昇太、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。

1回裏、1番 ピート・クローアームストロング 4球目を打ってセンターへのホームランでカブス得点 CHC 1-0 COL

6回表、6番 コール・キャリッグ カウント3-2から押し出しの四球でロッキーズ得点 CHC 1-1 COL

6回裏、8番 マット・ショー 初球を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでカブス得点 CHC 2-1 COL

8回表、6番 コール・キャリッグ 2球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでロッキーズ得点 CHC 2-4 COL

8回裏、1番 ピート・クローアームストロング 5球目を打ってライトへの犠牲フライでカブス得点 CHC 3-4 COL

9回裏、7番 ペドロ・ラミレス 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 4-4 COL、8番 マット・ショー カウント3-1から押し出しの四球でカブス得点 CHC 5-4 COL

試合は5対4でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのダニエル・パレンシアで、ここまで2勝1敗3S。負け投手はロッキーズのフアン・メヒアで、ここまで1勝6敗3S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.251。さらに、カブスの今永昇太はこの試合で5.2回を投げ、5安打、1失点、3奪三振、防御率は4.26となっている。

ここまでカブスは38勝35敗で7.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位。一方ロッキーズは27勝46敗で19.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-16 13:56:18 更新