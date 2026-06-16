【白雪姫とねこ】「姫が目を覚まさないんです」ねこ王子の行動が斬新でした
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ねこがいればみーんな幸せ!?
WEBアニメも大人気！
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、ゆるっとしたねこの作品でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさんです。
古今東西様々の昔話や童話などのみんなが知ってる物語たちに、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！
ねこあるあるが満載の、かわいくて憎めないねこの力でパワーアップしたエピソードの数々。元となったお話の解説もあるので、神話や名作についても改めておさらいできる物語をぜひお楽しみください。
■◆白雪姫とねこ その1
■◆白雪姫とねこ その2
■◆元となったむかしばなし
白雪姫
ある国の王妃が「世界で一番美しいのは誰？」と鏡に問いかけたところ、鏡は「白雪姫」と答えました。自分こそが世界一だと思っていた王妃は怒り、白雪姫を殺そうとします。なんとか追っ手をかわして森へ逃げ出した白雪姫は、森に住んでいた七人の小人たちと一緒に暮らし始めました。
ですが、そのことを知った王妃によって毒リンゴを食べさせられ、永遠の眠りについてしまいます。悲しみにくれる小人たちの元に噂を聞いた王子が現れました。王子にキスをされて目覚めた白雪姫はそのまま王子と結ばれ、幸せに暮らしたのでした。
著＝ぱんだにあ／『よっ！ねこむかしばなし』