【ライブレポート】アイナ・ジ・エンド、初のアジアツアーが大宮公演よりスタート！「No Epilogue」をライブ初披露

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アイナ・ジ・エンドが、初のアジアツアー『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 -PICNIC- 』の国内編を、6月15日に大宮公演にてスタートさせた。

■『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 -PICNIC- 』国内編は全公演が即完売！

4月に始まった『PICNIC』ツアー。ソウル・バンコク・台北の3都市を回り、いずれも現地のファンを熱狂の渦に巻き込んだ。

6月15日からスタートした国内編は、福岡・名古屋・大阪・東京を回るホールツアーとなっており、いずれの公演もソールドアウト。ツアー初日である大宮は追加公演として発表されたが、こちらも即完売となり、国内外で広がるアイナの人気ぶりが伺える。

本公演では、5月29日にリリースされた最新曲「No Epilogue」をライブ初披露。本楽曲は『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』の主題歌として書き下ろされた作品で、終わりのない愛や、多様な価値観の中に存在するそれぞれの“正しさ”を、繊細かつ鮮やかなサウンドで描き出した一曲となっている。

ステージでは、圧倒的な歌唱と表現力で観客を魅了した他、炎が立ち上る迫力ある演出も飛び出し、会場は終始熱気に包まれ、記念すべきツアー初日は最高の形で幕を閉じた。

さらに、公演の模様を収めたアフタームービーも公開。ツアーの熱狂を感じられる映像となっている。ぜひチェックしよう。

PHOTO BY Goku Noguchi

■リリース情報

2026.05.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE 「No Epilogue」

2026.07.08 ON SALE

SINGLE 「ルミナス-Luminous」

■関連リンク

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