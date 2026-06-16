『銀河の一票』心に届く声…“光留”（日高のり子）の助言に感動の声「説得力すごい」「痺れたなあ」
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第9話が、15日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】「おいら、ニキネキのために…」風間役・梶裕貴がアップした選挙ビラ
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
都知事選の告示日まであと4日。あかりの事務所はまもなく始まる選挙戦に向け、準備に追われていた。蛍（シシド・カフカ）が言い出した、告示日の1日で都内の全掲示板に選挙ポスターを貼り終える「告示日当日全掲示板制覇」計画は大きく進展。組織力のある政党の推薦候補にしかできない無謀な作戦に思われたが、後援会長の敦史（岩松了）らの尽力で着々とボランティアが集まり、一気に現実味を帯びてくる。
そして告示日前夜を迎える。演説の練習を重ねるも、緊張のあまり、うまく声を出せないあかりに協力している人気声優・白鳥光留（日高のり子／※高＝はしごだか）が「お節介してもいい？」とあかりのもとに。
「届けようって思うと力入っちゃうよね。心に届く声はね、心とつながっている声」と言う光留の説明に、あかりは「心？」とつぶやきながら自身の胸元に手をあてる。しかし、光留は「そこじゃないんだなぁ」と笑い「そこにあるのはね、自意識」と指摘する。
次にあかりが自分の頭を指差すと、「ここにあるのはね、思考」とそちらも否定。「自意識も思考ももちろん大切。でもね、心はここ」と自分のお腹を触れ、「ここと声をつなげる」とアドバイスする。
自分のお腹に手をあてるあかり。「ここに何がある？」と光留から問われると、あかりは言葉をつまらせ、涙を浮かべながら「私でいいの？」という心に残った不安を吐露。しかし、光留から「あとは、そこに元気と勇気」という励ましを受け、あかりの顔付きは不安から決意へと変わる。
そして、初の街頭演説。あかりは茉莉の手を握って2人で壇上に上がる。
【写真】「おいら、ニキネキのために…」風間役・梶裕貴がアップした選挙ビラ
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
そして告示日前夜を迎える。演説の練習を重ねるも、緊張のあまり、うまく声を出せないあかりに協力している人気声優・白鳥光留（日高のり子／※高＝はしごだか）が「お節介してもいい？」とあかりのもとに。
「届けようって思うと力入っちゃうよね。心に届く声はね、心とつながっている声」と言う光留の説明に、あかりは「心？」とつぶやきながら自身の胸元に手をあてる。しかし、光留は「そこじゃないんだなぁ」と笑い「そこにあるのはね、自意識」と指摘する。
次にあかりが自分の頭を指差すと、「ここにあるのはね、思考」とそちらも否定。「自意識も思考ももちろん大切。でもね、心はここ」と自分のお腹を触れ、「ここと声をつなげる」とアドバイスする。
自分のお腹に手をあてるあかり。「ここに何がある？」と光留から問われると、あかりは言葉をつまらせ、涙を浮かべながら「私でいいの？」という心に残った不安を吐露。しかし、光留から「あとは、そこに元気と勇気」という励ましを受け、あかりの顔付きは不安から決意へと変わる。
そして、初の街頭演説。あかりは茉莉の手を握って2人で壇上に上がる。