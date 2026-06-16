J2新潟は2月から今月まで行われた特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」を西A組2位、全体では7位で終えた。長い手足と鋭い反応で好セーブを連発して存在を示したのが、今季加入のGKバウマン（30）。シーズン終盤に左肋骨の骨折で離脱となったが、守備面で大きく貢献した守護神が、自身のプレーやチーム状況など今季の戦いを振り返った。（取材・構成、西巻 賢介）

――今季を終えて。

「新加入で15試合プレーし、DF面でのチームの強化を助けることができた。セービングで大きなインパクトを残せるプレーもできたので、良かった」

――チームは昨季から守備が課題だった。

「紆余（うよ）曲折があった中で、終盤のパフォーマンスを見れば明らかに成長している。DFラインは高いラインを要求しつつも、ゲーム状況によって低く保った。僕に求められたのはゴールを守ることで、DFラインとの間にスペースができないようにポジションを取っていた」

――印象に残った試合は？

「0―4で敗れた第2節の徳島戦。チームとして機能していた時間があったが、僕のミスで試合を壊してしまった。しかし、選手もスタッフも“ミスは起きるものだ”という姿勢があって、自分が“チームの中に入っている”と感じた。言葉ではなく、振る舞いとして信頼感が明確になって、僕に対して求めているものも明確になった」

――GK陣も関係性が良好。

「リスペクトがある中で練習できているのは、とてもいい環境だ。僕がケガをした後はミツ（吉満）が出て、うまくプレーできたのは非常にうれしい。それは僕自身の成果でもあり、GKチームがうまくいっているからだ」

――関係性が結果にもつながっている。

「僕も若い時は当然、（同じポジションの同僚を）蹴落とそうという気持ちも強いし、リスペクトよりもいかに自分が出るかを考えていた。けれどキャリアを積み、実は関係性を大事にしないとチームスポーツはうまくいかない、と気付いた」

――実体験から学んだこと？

「スイスのチームにいた時、ベテランとポジション争いをしていた。そのベテランは僕がうまくいかないようにすることに時間を使っていた。僕も練習に毎日行くのが嫌になるくらいストレスだった。ただ、僕の振る舞いも良くなくて、ねじれた関係性をつくってしまった。それが気付きとなった。チームが勝つことが大事なので、誰が出てもうれしい」

――加入1年目から個人のチャント（応援歌）ができた。

「想像していなかった。どのチームでも新加入の選手が信頼を得て、チャントを作ってもらうまでには時間がかかる。最初に自分の名前が聞こえた時にはうれしかったし、成果をサポーターが認めてくれて誇り高かった」

――故障で出場辞退となったが、オールスターファン投票の得票が西A組1位だった。

「多くの人が投票してくれたから僕自身は試合に出たかったが、ケガは仕方がない。期待に応えられなかったことが残念。でも、特別なことだった」

――来季はJ2で、J1昇格が懸かるシーズンになる。

「アルビレックスはJ1にいなくてはいけないクラブ。一方で、J2では他のクラブも同じ思いを持ってリーグが始まる。僕たちは優勝したい。そのために努力をする。何が起こるか分からないが、全てに勝ち、優勝して次のステージに進むことに力を使いたい」

◇ノアム・バウマン 1996年4月10日生まれ、スイス出身の30歳。母の母国のドミニカ共和国代表歴あり。スイス、イタリア、ギリシャのクラブを経て昨季はJ3相模原でプレー。今季は15試合出場で9試合でクリーンシート達成。新婚旅行に日本を訪れるほどの親日家。日本のアニメが好きでポケモン、ナルト、ワンピースなどのファン。1メートル94、84キロ。利き足は右。

○…今季、バウマンは開幕戦から第15節の徳島戦まで先発フル出場した。第1節の愛媛戦では後半19分に相手ミドルシュートを右手一本でビッグセーブ。これがリーグ戦で西A組の最優秀セーブ賞となった。第7節の富山戦の後半27分のセーブも3月度の月間ベストセーブに選出。第15節の徳島戦で左肋骨を骨折し、その後は欠場となったが、8月開幕のJ2リーグには間に合う見込みだ。

○…チームは6日に今季の全日程が終了し、翌7日からオフに入ったが、7月上旬には練習を再開する予定。同7日には沖縄・八重瀬町でトレーニングキャンプをスタートさせ、17日まで南国で強度の高い練習を行う。その後は新潟に戻り、25日にはデンカビッグスワンスタジアムでJ2山形とプレシーズンマッチを実施予定。J1昇格を目指す8月開幕のJ2リーグへ向け、ステップを踏んでいく。