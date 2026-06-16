女優の永作博美（55）が16日までに自身のインスタグラムを更新。主演したTBS「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）の撮影後の“息子”中沢元紀（26）とのオフショットを公開した。

「最終話放送からしばらく経った気になっていましたが、そうでもなかった。んん、、５日？笑。時間の感覚が面白過ぎて、爆裂だわ」とつづった永作。「最終話の新幹線のシーン。渚 撮了」とつづり、中沢とのショットを披露した。

「無事撮り終えて浜松駅で折り返しの上り列車を待つ間 浜松といえば餃子か…あっ そういえば… 餃子食べたいんだけど食べられてないって言ってなかったっけ？渚くん『浜松餃子食べ行こうよ』」と撮了後に餃子を食べに行ったことを明かした。

「ウキウキみんなで食べて、バタバタとさあ帰ろう！とその時『じゃあここは僕が。』『え ちょっと待って違う！ここは私が』『いやいや…』などとすったもんだあり笑、、あり…笑」とほほ笑ましい“母子”のやりとりを明かし、「そりゃ引き下がれませんな渚くん。。はい、素直に奢っていただきました」と記した。

「しかし、、この奢り…いつ返せるのか。。忘れないように、この日お店でもらった餃子シールを、ここに重ねておくよ」と携帯に餃子のシーンを貼った写真も。「ありがとう またね」と締めた。

この投稿に、中沢は「またご一緒できるように頑張ります??ありがとうございました！！」と反応。

ファンからも「ほんとの親子 素敵です」「素敵なお話だー」「本当に素敵な親子」「本当にいい親子お二人のシーン大好きでした」「なんてよく出来た息子さんなんだしょう」「素敵いいね。感動しちゃいました」「ドラマが終わっても親子ですね」などの声が寄せられた。