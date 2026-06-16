◇ナ・リーグ カブス−ロッキーズ（2026年6月15日 シカゴ）

カブスは15日（日本時間16日）、本拠地でロッキーズと対戦し5−4とサヨナラが勝ち。貯金は3となった。

劇的なサヨナラ勝ちに本拠地のファンは大熱狂となった。

4−4に追いついた9回無死満塁で、マット・ショー右翼手が押し出し四球を選び粘り勝ちした。

先発の今永昇太投手は6回途中1失点の好投。前日（14日）にラスベガスで球団記録の23得点を24安打の猛打でマークした相手を、しっかりと封じた。8回に逆転3ランを救援陣が喫していたとあり、黒星もつかず価値ある快投だった。

打線では、ピート・アーム・ストロング外野手（PCA）が、自身初のサイクル安打を7回の右前打で達成。球場は、この日最大の盛り上がりを見せた。

カブスは5月上旬はに今季最多の貯金15を記録。だが、そこから調子が上がらず貯金は減り続けたが意地の勝利だ。

また、「4番・DH」で先発出場した鈴木誠也外野手は3打数無安打2三振、2四球に終わった。9回には先頭打者での四球でサヨナラ勝ちにつなげた。