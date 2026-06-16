山崎まさよしが、デビュー30周年のスペシャル企画第2弾として木村拓哉がカバーした「セロリ」を、6月17日0時に配信リリースすることを発表した。

第1弾として、2026年1月にリリースしたDISH//による「One more time, One more chance」カバーと同様に、「“山崎まさよしと親交のあるアーティスト”によるトリビュート楽曲が配信」とだけ事前にアナウンスされていた今回のスペシャル企画。

今回木村拓哉がカバーする「セロリ」は、山崎まさよしが1996年に3rdシングルとして発表し、世代を超えて愛され続ける楽曲として広く親しまれている。2026年はオリジナルリリースから30周年という節目の年でもあり、山崎サイドからの提案をきっかけに今回の企画が実現した。

「セロリ」ジャケット写真

木村拓哉による新たな「セロリ」は、原曲へのリスペクトを込めながらも、大人ならではの遊び心を纏ったアレンジで表現しているという。さらに今作には山崎まさよし自身も参加し、コーラス、ハーモニカ、そしてラップで共演を果たしている。なお、木村拓哉と山崎まさよしは、2019年5月に開催された＜忌野清志郎 ロックン・ロール・ショー 日比谷野外大音楽堂＞にてステージ共演を果たしている。

◆ ◆ ◆

◾️山崎 コメント

聴かせていただきました。カバーありがとうございます。最初のチャイムでノスタルジックに始まっていきなり泥臭いハーモニカとの融合が面白いと思いました。木村さんのフェイク歌い回しもかっこよくて大人も子供も楽しめるトラックになったと思いました。まさにセロリ２０２６バージョンですね。

◆ ◆ ◆

◾️山崎まさよしデビュー30周年スペシャル企画

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/yamazaki-masayoshi/ym30th ◇第1弾 DISH//「One more time, One more chance」

配信：https://dish.lnk.to/Omt_Omc ◇第2弾 木村拓哉「セロリ」

配信：https://CandCSTAGE.lnk.to/celery

◾️30周年オールタイムベストアルバム『山崎見聞録 〜30th Anniversary All Time Best〜』

2025年9月25日（木）発売

購入：https://umusic.jp/JPcVYYZ0 ・完全生産限定盤（3CD+GOODS）※受付終了

PDZN-1266 8,470円（税込）

・通常盤（3CD）

UPCH-20704/6 3,520円（税込） ▼収録曲（2形態共通）3枚組 計33曲

＜Disc-1＞11曲

1 「月明かりに照らされて」(1995)

2 「セロリ」(1996)

3 「長男」(1997)

4 「僕はここにいる」(1998)

5 「灯りを消す前に」(1999)

6 「やわらかい月」(2000)

7 「Plastic Soul」(2001)

8 「心拍数 〜from 『Transit Time』〜」(2002)

9 「全部、君だった。」(2003)

10 「僕らは静かに消えていく」(2004)

11 「8月のクリスマス」(2005) ＜Disc-2＞10曲

1 「晴男」(2006)

2 「アドレナリン 〜Recorded Live on 23rd December 2007〜」(2007)

3 「Heart of Winter」(2008)

4 「ア・リ・ガ・ト」(2009)

5 「花火」(2010)

6 「ふたりでPARISに行こう 〜from 『Concert at SUNTORY HALL』〜」(2011)

7 「星空ギター」(2012)

8 「道」(2013)

9 「ベンジャミン 〜from 『HARVEST』〜」(2014)

10 「21世紀マン」(2015) ＜Disc-3＞12曲

1 「空へ」(2016)

2 「願い」(2017)

3 「Eyes On You」(2018)

4 「影踏み」(2019)

5 「Updraft」(2020)

6 「温かい手」(2021)

7 「Fat Mama 〜from 『7th COLORS』〜」(2022)

8 「世界の果てまでありがとう」(2023)

9 「フリト」(2024)

10 「One more time, One more chance 〜劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster〜」(2025)

-BONUS TRACK- (CD作品のみ収録)

11 「ヤサ男の夢」(1995 Demo Track)

12 「僕はここにいる」(1995 Demo Track)