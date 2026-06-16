売り切れてませんように（汗）【サーティワン】SNSで話題の「数量限定アイス」がアツい！

心ゆくまでアイスを堪能した人におすすめのキャンペーンが【サーティワン】で開催中！ 曜日 & 時間限定でオーダーできる「毎週木金土日はよくばりフェス！」は、最大10個までアイスを選べて、テイクアウトできるのも魅力。おうちで涼みながらクールダウンしませんか？ 今回はSNSでも話題になっている「数量限定アイス」をご紹介します。

1個ずつアイスをプラスできるキャンペーン

6月21日までの曜日限定、各日12時から開催している「毎週木金土日はよくばりフェス！」。アイス3個のトリプルポップから、ポップスクープのアイスを1個ずつ\100（税込）で追加でき、最大で7個追加した計10個のアイスを選べます。そのうちポップ7～10は1店舗につき1日100個だけの数量限定。同じアイスだけを選ぶのも良し、食べ比べしたい時にもぴったり。テイクアウトもできます。

コーンを追加購入してお店気分！

「よくばりフェス」は、ポップ5までだと\40（税込）でカップからワッフルコーンに変更できます。テイクアウトなら、シュガーコーンを6個入\180（税込）で別途購入すれば、おうちでお店気分を楽しめそう。みんなが集まるパーティーシーンにもおすすめです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino