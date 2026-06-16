「もう来なくていい」父の一言を真に受けて実家通いをやめた結果 → 電話越しに知った『不器用な愛情』

これは友人A子から聞いた話です。不機嫌な態度ばかりで家族に気を遣わせていた父。ある日「もう来なくていい」と言われたA子は、本当に実家へ行くのをやめます。しかし距離ができたことで、不器用な親子関係が少しずつ変わっていくエピソードです。

実家はいつも“父中心”だった

A子の父は、とにかくいつも不機嫌な人でした。



仕事で疲れている。家では静かにしたい。



自分のペースを乱されたくない。





大人になっても続いていた父への気遣い

その空気が家中のルールになっていました。テレビの音量、食事の時間、会話のタイミング。全て“父が基準”となり、母も兄弟も、自然と顔色をうかがって生活していました。

結婚して家を出てからも、それは変わりませんでした。

実家へ帰れば、「そんな頻繁に来なくていい」などと文句ばかり。

でも行かなければ行かないで、「親を放ってる」と言われるのをA子は知っていました。

そのような微妙な空気感のなかで、A子はずっと、父との“ちょうどいい距離”を探し続けていたのです。

孫にまで向いた“無愛想”

A子に子どもが生まれても、父は変わりませんでした。



孫が話しかけても、「うるさいな、じっとしてろ」そんな返事ばかり。



そして帰宅後、子どもがぽつりと言ったのです。

「じいじ、ぼくのこと嫌いなの？」



その言葉が、胸に刺さりました。

ある日訪れた実家で、父はまた不機嫌そうに言いました。



「そんな無理して来なくていい」



A子はこれがいつもの嫌味と分かっていましたが、その日、初めて言葉をそのまま受け取ったのです。



「分かった。じゃあしばらく来ないね」



父は一瞬黙りましたが、きっとまた、“どうせ来るだろう”と思っていたのでしょう。

本当に来なくなった娘

A子が実家へ行くのをやめて数ヶ月経った頃。



母が電話で、父が休みの日になると「今日はA子達は来ないのか」と何度も聞いてくるのだと言うのです。



そしてある日、遂に父本人からぶっきらぼうな声で電話が来ました。



「最近来ないな」

「来なくていいって言ったから」