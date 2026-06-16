四川料理の料理人・陳建太郎氏が15日、自身のインスタグラムを更新し、「鉄人」との3ショットを公開した。



【写真】これは胸熱！道場、坂井、陳の3ショット！

「僕のヒーロー You're my hero」とコメントして掲載したのは、フランス料理のシェフ・坂井宏行氏(84)、日本料理の料理人・道場六三郎氏(95)との3ショット。坂井氏、道場氏は1993～99年にフジテレビ系で放送されたバラエティー「料理の鉄人」で活躍した。坂井氏は「フレンチの鉄人」、道場氏は「和の鉄人」として、数々の料理人たちの挑戦をはねのけてきた。陳建太郎氏の父で2023年に亡くなった陳建一さんも「中華の鉄人」として、坂井氏、道場氏とともに活躍した。



鉄人たちの“3ショット”にネットも胸熱。「料理の鉄人世代です アップありがとうごさいます」「懐かしい！テレビ観てました！あんな番組もう観れないだろうな」「私も『私のヒーロー』です」と懐かしんでいた。



陳建太郎氏は「#料理の鉄人 #道場六三郎 #坂井宏行 #陳建一 #神戸勝彦」とハッシュタグも添えた。「イタリアンの鉄人」として番組に登場し、2019年に亡くなった神戸勝彦さんの名前もきっちりと並べていた。



（よろず～ニュース編集部）