田村淳『マジック ザ・ギャザリング』“世界王者”相手に大善戦「マジでいけそう！」
タレントの田村淳が16日、都内で行われた『マジック ザ・ギャザリング マーベルスーパー・ヒーローズ』発売PRイベントに出席した。
【写真】“世界王者”相手にカードバトルをする田村淳
『マジック・ザ・ギャザリング』との出会いについて、淳は「友達に勧められたのが最初です。カードバトルというものを、一番初めに手にしたのが『マジック・ザ・ギャザリング』でした。そこからハマって、ラジオ番組のひとつのコーナーを作ろうとなって、どんどん広がっていったんです」と回顧。
続けて「結婚して、子どもができてからは触ってなかったんですけど、久々に触れてみて、変わらず面白い魅力が詰まっているな」としみじみ語りながら「人生観にもつながる。生きている中で必要なのって、自分がどんな手札を持っていて、どのように使っていく。自分のライフがなくなるまでやっていって、なんかそれが人生観につながっている」と言葉に力を込めていた。
イベントには、昨年米国ラスベガスで開催されたプロツアーで優勝したマジックプロプレイヤーの行弘賢氏も登場。実際に対戦を行うことになった淳は「万が一勝つことがあれば、その期間だけ世界一」と笑顔を見せつつ、10年以上ぶりのブランクのフォローとしてかつおぶし石川氏とともにチャンピオンに挑んだ。「世界チャンピオン相手に、まぁまぁやれている」「これはデカい！」「同点になってます、みなさん！」「マジでいけそうなんですけど！」と声を弾ませ、会場からも大きな歓声が上がった。
その後、怒とうの展開が待ち受けており、淳は「こんな大事な時に何してるんだよ！」「映画のストーリーみたいになってきているね！」と興奮しながら、白熱したバトルが続いていった。残念ながら敗戦となったが、淳が「追い込みましたよね？」と確認すると、行弘氏も「負けたと思いました」と語るほどの善戦ぶりだった。
新セット『マジックザ・ギャザリングマーベル スーパー・ヒーローズ』を、26日（マジック公認店舗では19日先行販売開始）に世界同時発売。待望のコラボレーションセットでは、伝説的なヒーローから世界を脅かすヴィランまで、マーベル・ユニバースの象徴的なキャラクターたちが一堂に会し、マジックのゲーム体験を通じて新たな姿で描き出される。
【写真】“世界王者”相手にカードバトルをする田村淳
『マジック・ザ・ギャザリング』との出会いについて、淳は「友達に勧められたのが最初です。カードバトルというものを、一番初めに手にしたのが『マジック・ザ・ギャザリング』でした。そこからハマって、ラジオ番組のひとつのコーナーを作ろうとなって、どんどん広がっていったんです」と回顧。
イベントには、昨年米国ラスベガスで開催されたプロツアーで優勝したマジックプロプレイヤーの行弘賢氏も登場。実際に対戦を行うことになった淳は「万が一勝つことがあれば、その期間だけ世界一」と笑顔を見せつつ、10年以上ぶりのブランクのフォローとしてかつおぶし石川氏とともにチャンピオンに挑んだ。「世界チャンピオン相手に、まぁまぁやれている」「これはデカい！」「同点になってます、みなさん！」「マジでいけそうなんですけど！」と声を弾ませ、会場からも大きな歓声が上がった。
その後、怒とうの展開が待ち受けており、淳は「こんな大事な時に何してるんだよ！」「映画のストーリーみたいになってきているね！」と興奮しながら、白熱したバトルが続いていった。残念ながら敗戦となったが、淳が「追い込みましたよね？」と確認すると、行弘氏も「負けたと思いました」と語るほどの善戦ぶりだった。
新セット『マジックザ・ギャザリングマーベル スーパー・ヒーローズ』を、26日（マジック公認店舗では19日先行販売開始）に世界同時発売。待望のコラボレーションセットでは、伝説的なヒーローから世界を脅かすヴィランまで、マーベル・ユニバースの象徴的なキャラクターたちが一堂に会し、マジックのゲーム体験を通じて新たな姿で描き出される。