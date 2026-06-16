つまみ枝豆、新たな愛車はトヨタ“名車” 走行会参戦も「これがまたムズイ」
お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（68）が16日、自身のインスタグラムを更新。新たな愛車であるトヨタ“名スポーツカー”との2ショットを公開した。
【写真】枝豆愛車の“特別仕様車…”高級感ある仕上がりがたまらん『GR86』RZ “Ridge Green Limited”内外装全部見せ
昨年来、SNSで「筑波サーキットでの走行会ハマっている」と明かしていた枝豆。この日は「れーしんぐどらいばー MY carで、いよいよ始動か！？」と題し、「去年から始めた筑波サーキット走行会なかなか行ける日も無く、月１ペースしかも、 借り物の車とヘルメットだった」と当初、“借り物”だったことを告白。
「が、しかし!!いよいよマイカーとご機嫌なヘルメットで走り出しましたよ!!」と、新たな愛車である白のトヨタ『GR86』とともにポーズを決めた写真を投稿。「筑波サーキット1000 練習走行にはもってこいのコースらしいけど、これがまたムズイ」「思ったようにいかないイコール＝タイムが伸びない」とその難しさを報告するとともに「夏場はなかなかタイムも伸びないけど冬に向けて練習を重ね、色々とマシンも手を加えてオジサンは頑張るのでした。しかし、面白い!!」「わかるかなぁ〜・・わかんね〜だろうなぁ〜」とその魅力にすっかりはまっていることを明かした。
【写真】枝豆愛車の“特別仕様車…”高級感ある仕上がりがたまらん『GR86』RZ “Ridge Green Limited”内外装全部見せ
昨年来、SNSで「筑波サーキットでの走行会ハマっている」と明かしていた枝豆。この日は「れーしんぐどらいばー MY carで、いよいよ始動か！？」と題し、「去年から始めた筑波サーキット走行会なかなか行ける日も無く、月１ペースしかも、 借り物の車とヘルメットだった」と当初、“借り物”だったことを告白。