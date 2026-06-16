「うまれたよ」吉川ひなの、新たな命の誕生を報告 保護猫が無事出産、赤ちゃん猫を抱きしめるショットも公開「可愛い家族が増えましたネ」「尊い」
沖縄を拠点に活動しているモデルでタレントの吉川ひなのが15日、自身のインスタグラムを更新。一緒に暮らす保護猫が無事に出産を終えたことを報告し、赤ちゃん猫を抱きしめた2ショット写真を公開した。
【写真】「可愛い〜キュンキュンしちゃいます」「尊い」赤ちゃん猫を抱きしめる吉川ひなの
吉川は7日の投稿で、「子どもたちが保護したネコさん、やっぱり妊娠していたー！ここ数日で、お腹がぐんぐん大きくなってきてさわると赤ちゃんがムニムニ動いてる」と明かし、大きなおなかをした保護猫の様子を写真と動画で紹介。
「いっぱい栄養つけて、リラックスして出産に備えないとね きっと、安心して産める場所を探していてうちの子たちにニャオニャオ声をかけてきたんだね お腹に赤ちゃんがいるのに、どれだけ心細かったんだろう」「この子がうちに来てくれたことで、改めてお外で暮らす子たちのことを考えずにはいられない。まずは無事に産まれておいでね」と言葉をかけ、出産までの日々を優しくサポートしているようだった。
そして15日、投稿で無事に「うまれたよ」と報告。「Welcome to the world. Yesterday, five tiny lives were born. My heart is so full」と5匹の猫が誕生したことを伝えるとともに、新たな命の誕生に心がいっぱいになったことを明かしている。
ファンからは「おめでとうございます」「ママにゃんも出産おつかれさまでした」「可愛い〜キュンキュンしちゃいます」「尊い」「可愛い家族が増えましたネ」「感動と幸せのシェア、ありがとう」などと、祝福を中心に温かなコメントが数多く寄せられている。
【写真】「可愛い〜キュンキュンしちゃいます」「尊い」赤ちゃん猫を抱きしめる吉川ひなの
吉川は7日の投稿で、「子どもたちが保護したネコさん、やっぱり妊娠していたー！ここ数日で、お腹がぐんぐん大きくなってきてさわると赤ちゃんがムニムニ動いてる」と明かし、大きなおなかをした保護猫の様子を写真と動画で紹介。
そして15日、投稿で無事に「うまれたよ」と報告。「Welcome to the world. Yesterday, five tiny lives were born. My heart is so full」と5匹の猫が誕生したことを伝えるとともに、新たな命の誕生に心がいっぱいになったことを明かしている。
ファンからは「おめでとうございます」「ママにゃんも出産おつかれさまでした」「可愛い〜キュンキュンしちゃいます」「尊い」「可愛い家族が増えましたネ」「感動と幸せのシェア、ありがとう」などと、祝福を中心に温かなコメントが数多く寄せられている。