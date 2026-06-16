お笑い芸人、サツマカワRPG（35）が15日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（火曜深夜0時15分）に妻のタレントでか美ちゃん（35）とともにゲスト出演。セックスレスだと明かした。

24年に結婚した2人は「夫婦のもめ事をジャッジ」のコーナーに登場。サツマカワは「男性としてありがたいなってあるじゃないですか」と前置きした上で「あの、セックスレスなんですよ」と告白。「原因は僕が断られてる。なので生殺し状態」と明かした。

でか美ちゃんは「違う違う違う」と否定。「私は家に帰ってくるのが早そうな日とかはメーク落とさずに待ってたりとか。かわいくいたいんですよ。風呂上がりこそ全裸ですけど」と主張。「サツマカワは帰宅すると即、カツラを外すんですね」と明かした。サツマカワはカツラ着用者だと明かしている。でか美によると、カツラを取っている状態ではその気になれないといい「でっかい赤ちゃんみたいで性的に見られない。カツラをつけた状態はカッコいいと思うんで」と本音を明かした。さらに過去に出演番組でも相談して解決策を考えてもらったが、実行に移していないという。でか美ちゃんは「帰ってきて即（カツラを）外すっていうことは、本当にそういう気がないんだろうなと思った」と推察した。

でか美ちゃんはかつて「ぱいぱいでか美」名義で活動。芸名は、あどけない顔つきとFカップの胸に由来する。

同番組は今放送回で最終回を迎えた。番組冒頭の左上に小さな文字で「※5月10日に収録」とのテロップが掲出された。収録のため、あのが番組終了の経緯に触れることなく番組は終わった。最後に「あのちゃんねる最終回 今までご覧いただき ありがとうございました！！」とのテロップが出た。

あのを巡っては、冠番組「あのちゃんねる」内で、あのが共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントの鈴木紗理奈（48）だと告白。放送後、鈴木が自身のインスタグラムで不快感をあらわにし、放送局のテレビ朝日をはじめ、あのと鈴木双方が所属事務所を通じて謝罪する事態となっていた。そして同局が番組終了を発表していた