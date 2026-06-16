国民民主党の玉木雄一郎代表は16日の定例会見で、立憲民主党の古賀千景参院議員が15日の参院決算委員会で、自衛隊をめぐり「経済的に厳しい子どもたちが行く」などと発言し、直後に発言を撤回した問題をめぐり、自衛隊員やその家族に対する「侮辱だ」と厳しい表現で非難した。同時に「自衛隊をたたけば平和主義なんだ、という古くさい安全保障観、国防観から、野党も抜けるべきだ」とも指摘した。

古賀氏は15日の参院決算委員会で、全国の小学校に配布された小中高生向けの「防衛白書」に関して小泉進次郎防衛相に質問する中で、「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く。豊かな子どもたちは自衛隊員とかにはならない」と発言。小泉氏は「事実誤認だ」とした上で、「自衛官、自衛隊の家族に対する一面的な見方」「配慮が欠ける発言」などと抗議し、古賀氏はその場で訂正を申し出た上で謝罪し、発言を撤回したが、大きな波紋を広げている。

玉木氏は会見で古賀氏の発言について見解を問われ、「全国26万の自衛隊員のみなさん、防衛省職員、家族のみなさんへの侮辱ですね。あってはならない発言」と批判。「すぐに取り消されたということですが、そういう自衛隊観、国防観が、いろんな意味で、野党側の正しい安全保障政策を進めていく妨げになってきたことの、象徴的な表れになっているのではないか」と指摘した。

「私も自衛隊員になった方や、家族の方を何人も知っているが、高い志を持っておられる。別に、貧しいからとか、入るところが自衛隊しかないから、ではない」と主張。「国を守りたい、災害で実際に助けていただいて自分もああなりたい、と。国や社会に恩返しをしたいという高い志を持ってがんばっている方もたくさん知っている」と述べた。

その上で、「自衛隊のみなさんは、政治家がそういうことを言っても反論しないし、反論できない。その中でも、誇りを持って仕事に邁進（まいしん）している。反論できない自衛隊や自衛官のみなさんを相手に、国会議員たる者が、ああいう発言をすべきではありません。これは明確に申し上げたい」と、ピシャリ指摘した。

また「自衛隊をたたけばイコール平和主義なんだ、という古くさい安全保障観、国防観から、野党も抜けるべきですよ」とも訴え、古賀氏の発言について「極めて残念で、悲しい発言だと断ぜざるを得ない」と、断じた。

古賀氏は、教諭や日教組特別中央執行委員をへて、2022年参院選比例代表に立民から立候補し初当選した。