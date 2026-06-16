犬が『短命になる』絶対NG行為５選

「この子とできる限り長く一緒にいたい」「健康的な状態で長生きしてほしい」と願う飼い主さんは多いでしょう。実は、毎日の生活習慣が犬の寿命へ影響を及ぼすことも少なくありません。

まずは、注意したい飼い主のタブー行動を見ていきましょう。

1.運動不足のまま放置する

犬にとって運動は、気分転換するための時間だけではありません。

筋力維持 肥満予防 ストレス発散

以上のように、さまざまな役割を担う大切な日課です。特に、散歩不足が続くと、太りやすくなったり、足腰が弱ってしまったり、屋外の空気が吸えずにストレスが溜まるなど、健康へ大きな影響を与えてしまいます。これが寿命にも大きく影響するのです。

2.人間の食べ物を頻繁に与える

「少しくらいなら大丈夫かな？」と、自分が食べているものを与えたくなることもあるでしょう。しかし、人間用の味付けは、犬にとって塩分や糖分、脂質などが多すぎる食べ物が多いです。

このような食事は、肥満の原因になるだけでなく、犬の内臓に負担をかけてしまい、寿命を縮める原因になりかねません。

3.肥満を放置する

犬の肥満は、"ただ太っているだけ"では済まない場合があります。肥満の状態は、以下のようなリスクが懸念されるからです。

心臓への負担 関節トラブル 糖尿病リスク

命に直接影響を及ぼしたり、健康寿命を縮める原因にもなりうるので、肥満を放置しないように気をつけましょう。

4.ストレスを軽視する

意外に思う方もいるかもしれませんが、犬もストレスで体調を崩します。例えば、長時間の留守番や怒鳴られる環境、落ち着けない生活環境などが続くと、不安を抱えやすくなることも。

すると、常にストレスが溜まる状態が続くため、体調を崩し、そこから病気を発症したり、心臓に負担をかけるなど、寿命を縮めてしまうこともあります。

5.日々のお手入れを怠る

皆さんは犬に必要な日々のお手入れをしっかり行っていますか。歯磨きやブラッシング、定期的なシャンプーなど、清潔感を保つためのお手入れは欠かせません。

特に、歯磨きは寿命にも影響を与えます。忘れがちですが、口腔内の環境が悪いと、歯周病になり、心臓病や腎臓病など全身の重大な疾患につながる恐れがあります。

犬が短命になる理由は？

犬が短命になってしまう原因は、病気が大きな理由の1つです。しかし、病気だけが原因ではなく、毎日の積み重ねが健康に影響を与えているケースも少なくありません。

例えば、以下のような生活習慣は、寿命に少しずつ影響していることがあります。

睡眠不足や生活リズムの乱れ 歯のケア不足 我慢強い子だからと体調不良に気づかない

まずは愛犬の生活リズムを整えて、ストレスや疲労を解消してあげましょう。また、毎日の歯磨きを習慣化させてください。

そして、「この子は我慢強い子だから」とストレスや体調不良を放置しないためにも、ボディランゲージや飼い主から見た"小さな違和感"を見逃さないようにしましょう。

愛犬に健康的に長生きしてもらうためにできること

愛犬に健康的に長生きしてもらうためには、特別なことをするよりも、まずは"毎日の積み重ね"が大切です。

「どうすればいいの？」と不安になった方もご安心ください！難しいことを完璧にする必要はありません。まずは、ここで紹介する行動を習慣化させましょう。

適度な運動を続ける

犬種や年齢に合った運動を取り入れることが大切です。激しすぎる運動や疲労を蓄積させる運動方法ではなく、愛犬の体力や筋力、運動の慣れ具合などを考慮して、今の愛犬に合った運動方法を見つけましょう。

散歩は、心と体の健康維持にもつながります。まずは、毎日の散歩から見直してみてくださいね。

バランスの良い食事を意識する

フード選びでは、年齢や体質、体重に合ったものを意識しましょう。また、犬によってはアレルギー反応を起こす子もいるので、「あれ？なんだかうんちが慢性的に緩い」「体を痒がり始めた」と思うときは、動物病院へ相談し、体に合ったドッグフードを紹介してもらってください。

定期的に体をチェックする

毎日のスキンシップやお世話の中で、以下のポイントをチェックしてみてください。

触った感じに違和感はないか 食欲は増減していないか おしっこの色や状態に異常はないか 便の状態に変化はないか 歩き方に違和感はないか

このような日常に潜む小さな変化に気づくことで、病気を早期発見し、完治や進行を遅らせることにつながります。

愛犬が安心できる時間を作る

犬にとって、飼い主と穏やかに過ごす時間もストレスを緩和させるためには大切です。まずは快適に過ごせる生活環境を整えて、その中で、愛犬とだけ向き合う時間を作ってあげましょう。

また、愛犬が離れた場所で休んでいるときは、無理にスキンシップを取ろうとせず、離れた場所からそっと見守ってあげてください。

無理をさせすぎない

もしも愛犬が「もっと遊びたい！」と元気そうな様子を見せていても、年齢や体力に合わせて休息を取ることも大切なポイントです。

散歩や遊びの最中は、うっかり夢中になってしまうことも多いので、適度に休憩を入れたり、時間が経過したら帰宅を促すなど、愛犬の様子を観察しつつ無理をさせすぎないようにしましょう。

まとめ

犬が短命になる理由には、体質や病気、犬種の遺伝性だけでなく、毎日の生活習慣も深く関係しています。したがって、運動や食事、睡眠、ストレス管理など、小さな積み重ねが大切です。

もちろん、"完璧な飼い主"になる必要はありません。大事なのは、愛犬の変化を見ることや、愛犬にとって心地いい暮らしを考え、整えることです。毎日の何気ない時間を大切にしながら、健康で穏やかな暮らしを目指しましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)