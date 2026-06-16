KDDIと沖縄セルラーは、公式アクセサリー「au +1 collection」から、シャープ製のスマートウォッチ「SHARP からだメイト Watch」とスマートリング「SHARP からだメイト Ring」を7月9日に発売する。auオンラインショップで取り扱われる。予約受付はすでに始まっている。

SHARP からだメイト Watch

SHARP からだメイト Watchの価格は、5万9400円で、SHARP からだメイト Ringの価格は4万1800円。リングのサイズは4号～13号の10サイズ展開となる。カラーバリエーションはいずれもゴールドとシルバーの2色が展開される。

SHARP からだメイト Watchは、シャープ製のスマートウォッチ。体内の水分移動や糖の状態を検知し、摂取したエネルギーのうち体内に吸収されたカロリー量を自動で推定・記録する機能を持ち、消費カロリーとあわせてカロリー収支を一目で確認できる。体内の水分バランスを自動で測定する機能も搭載しており、水分補給のサポートにも活用できる。

SHARP からだメイト Ring

SHARP からだメイト Ringは、同じくシャープ製のスマートリングで、指に装着するだけで、睡眠の状態や日中の活動量、心拍数などを計測できる。連携するヘルスケアアプリ「からだメイト」では、計測結果をグラフやスコアで確認できる。