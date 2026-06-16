ニュージーランドは二度リードを守り切れず。イランが粘り強く２−２のドローに持ち込む【Ｗ杯】
現地６月15日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節（Ｇ組）で、イラン代表とニュージーランド代表がロサンゼルス・スタジアムで対戦した。
キックオフから間もなくして、試合は動く。７分、ニュージーランドが先制する。シンの浮き球のパスをＣ・ウッドが胸で落とし、これをジャストがワントラップから右足シュートでネットに突き刺した。
イランは反撃を試み、23分にはタレミが自陣中央からドリブルで持ち上がってコントロールシュートを放つも、ポストに弾かれる。
そして32分に同点に追いつく。レザイーアンからのパスをゴッドスがワンタッチで流す。これに抜け出したモガンロウのシュートは相手にブロックされるも、こぼれ球をレザイーアンが右足で押し込んだ。
１−１で迎えた後半、54分にニュージーランドが勝ち越し点を挙げる。テンポの良いパスワークで局面を前に進め、最後はジャストがＣ・ウッドとのワンツーから右足で流し込んだ。
再びビハインドとなったイランは攻勢を強め、64分に試合を振り出しに戻す。ゴッドスのサイドチェンジを受けた右サイドのレザイーアンがクロスを供給。Mo・モヘビがヘディングシュートでネットを揺らした。
その後は主導権を握ったイランが、アグレッシブに攻撃を仕掛けるが、ニュージーランドの守備をなかなか崩せない。
結局、試合はこのまま終了。２−２の引き分けに終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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キックオフから間もなくして、試合は動く。７分、ニュージーランドが先制する。シンの浮き球のパスをＣ・ウッドが胸で落とし、これをジャストがワントラップから右足シュートでネットに突き刺した。
イランは反撃を試み、23分にはタレミが自陣中央からドリブルで持ち上がってコントロールシュートを放つも、ポストに弾かれる。
１−１で迎えた後半、54分にニュージーランドが勝ち越し点を挙げる。テンポの良いパスワークで局面を前に進め、最後はジャストがＣ・ウッドとのワンツーから右足で流し込んだ。
再びビハインドとなったイランは攻勢を強め、64分に試合を振り出しに戻す。ゴッドスのサイドチェンジを受けた右サイドのレザイーアンがクロスを供給。Mo・モヘビがヘディングシュートでネットを揺らした。
その後は主導権を握ったイランが、アグレッシブに攻撃を仕掛けるが、ニュージーランドの守備をなかなか崩せない。
結局、試合はこのまま終了。２−２の引き分けに終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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