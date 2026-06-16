「めちゃくちゃファンの顔してる」永瀬廉、人気バンドのライブへ！ 「緊張して話せないことあるの」
King & Princeの永瀬廉さんは6月15日、自身のInstagramを更新。「back numberさんのライブに行かせていただきました」と報告し、反響を呼んでいます。
【写真】永瀬廉＆back numberの集合ショット
ファンからは「推しが推しのライブ!?」「めちゃくちゃファンの顔してる」「なんか照れてるw」「緊張しちゃった？」「廉くんでも緊張して話せないことあるのびっくり」「可愛すぎかww」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】永瀬廉＆back numberの集合ショット
「なんか照れてるw」永瀬さんは「back numberさんのライブに行かせていただきました」と報告し、人気バンド・back numberの3人との写真を公開。続けて「念願でした。最高です」「ご挨拶もさせていただいたのですが上手く話せなかった」ともつづっています。照れたような表情を浮かべ、とてもうれしそうです。
福山雅治さん＆大泉洋さんとのツーショットも2025年12月24日の投稿では「大好きなお2人と写真とっていただきました」とつづり、歌手で俳優の福山雅治さん、俳優の大泉洋さんそれぞれとのツーショットを公開した永瀬さん。ファンからは「素敵ツーショットぉ」「愛されてるのが伝わる」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)