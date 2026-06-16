前代未聞な更迭劇はなぜ起きた？ 悪夢の惨敗から24時間でチュニジアが監督交代の“大ナタ”を振るった舞台裏「根深い問題は解決されない」【W杯】
スウェーデン戦での惨敗からわずか24時間で更迭されたラムーシ監督(C)Getty Images
北中米ワールドカップ（W杯）の初戦からわずか24時間での電撃的な更迭劇だった。
現地時間6月15日、チュニジア・サッカー連盟はサブリ・ラムーシ監督の解任を正式発表。W杯に向けたチーム再建を託す形で今年1月に招聘されたばかりだったが、14日に行われたスウェーデン代表との大会初戦で1-5と惨敗。これを受けて前代未聞の大ナタが振られた。
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もっとも、W杯期間中に指揮官を解任するのは異例中の異例。チュニジア代表としては、1998年のフランス大会でポーランド人指揮官のアンリ・カスペルチャク氏を切って以来28年ぶり2度目の出来事だった。
28年前は1次リーグ2連敗を受けての更迭だっただけに、“史上最速”での交代人事だ。ではなぜ、チュニジア・サッカー連盟はラムーシ監督を外す決断を下したのか。背景にあったのは、チーム内で起きていた“崩壊”だった。
英紙『Daily Mail』によれば、開幕前から指揮官と険悪ムードだったという同連盟はスウェーデン戦後に「連盟関係者のみ」での緊急会議を実施。手腕に対する再評価を行う中で、内部からは混乱を招かぬよう指揮官の続投を支持する声もあったものの、それ以上に「国民全体を失望させ、チュニジアのスポーツ界に大きな混乱を引き起こした」という意見が噴出したという。
また、今大会にはチームスタッフではないラムーシ監督の息子がなぜかチームに帯同。移動も選手たちと同じバスを利用し、練習にも顔を出すなど悪目立ち。さらにスウェーデン戦後には一部サポーターとの衝突が報告され、更迭の引き金になったとされている。
すでに複数の候補者がリストアップされている。現地時間6月20日行われる日本とのグループリーグ第2戦に向けては、連盟のテクニカル・ディレクター（強化責任者）を務めているモンドヘール・ケビエルの暫定監督就任が有力視されている。一方で関係者が迅速に進めているビザの取得が間に合えば、フランス人監督のエルヴェ・ルナール氏の電撃招聘を決めるという。
過去3度の年間最優秀監督賞受賞歴を誇るルナール氏は、W杯で指揮した経験も豊富だ。2018年のロシア大会はモロッコ代表を率い、続く2022年のカタール大会はサウジアラビア代表を指揮。事態はかなり不安定な状況だが、問題収拾に向けたうってつけの人材ではある。
ルナール氏の招聘に向けた可能性を伝えたフランス人ジャーナリストのロマイン・モリーナ氏は自身のXで「ありえないような状況の逆転がない限り、彼が新監督になる」と断言。その上で「大きな困難に直面していることを自覚した連盟は、ワールドカップ以降も含めたより包括的なプロジェクトを提案し、彼に保証を与えた」と交渉の内情をリポート。改めて、ドタバタ騒動を招いた連盟を断じている。
「ルナール監督の起用に関わらず、一つだけ変わらないことがある。それは、連盟の幹部たちが代表チームを自分たちの私物と見なし、ワールドカップを人質に取っているという事実だ。彼らは著名な監督を招くことで事態を乗り切ろうとしているが、チュニジアのサッカー界に重くのしかかる、はるかに根深い問題が解決されないことは誰も見抜いている」
日本にとっては、グループリーグ突破に向けた重要な一戦となる第2戦。もうこれ以上の失態が許されないチュニジアが、まともに戦えるのかも含めて注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]