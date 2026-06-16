「もう歩いている…！？」山本美月、子どもとのプライベートショットに「スタイルがジェシーに負けてない」反響
俳優の山本美月さんは6月15日、自身のInstagramを更新。子どもと、東京ディズニーリゾートを訪れたときの様子を公開しました。
【写真】“サングラスかけてても美人”な山本美月
コメントでは「この帽子かわいい 超お似合いです」「サングラスかけてても美人！整ってますね」「お子様とのツーショットほっこりしました 本当にかわいいです」「スタイルがジェシーに負けてないの凄すぎ」「お子様がもう歩いている…！？」「自分で書いたの？！可愛すぎる」「リトルグリーンメンが上手すぎてモザイクがわりのイラストと思いませんでした」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“サングラスかけてても美人”な山本美月
「お子様とのツーショットほっこり」山本さんは「念願のトイストーリーホテル 何年ぶり！？のランド」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルの駐車場をバックに撮影したショットです。ジェシーの大きなオブジェの前でポーズを取っています。「私の隣のリトルグリーンメンは、子です笑」とのこと。子どもの隠し方がかわいらしいです。また2枚目は、ミッキーマウスモチーフの帽子にサングラスを合わせた山本さんの姿です。顔の大部分が見えていなくても、美人であることが分かります。
「念願のサンリオ展」13日にも「念願のサンリオ展」と、プライベートショットを披露していた山本さん。こちらでもサングラスを着用しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)