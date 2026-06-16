【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは人気の和風おかず
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、どんぶりの具材、日々の業務をこなす組織、そして周囲の支持を得て栄冠を勝ち取る瞬間という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
か□□じ
□□めさき
は□□うせん
ヒント：甘辛いタレでフライを煮て卵でふんわり包む人気の和風おかず。毎朝ネクタイを締めたりスーツを着たりして向かう職場を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つと」を入れると、次のようになります。
かつとじ（カツとじ）
つとめさき（勤め先）
はつとうせん（初当選）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、スタミナ満点な茶色い揚げ物の美味しいアレンジから、社会人が多くの時間を過ごす雇用元、さらには政治の世界で大きな一歩を踏み出す快挙までを網羅しました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、どんぶりの具材、日々の業務をこなす組織、そして周囲の支持を得て栄冠を勝ち取る瞬間という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□じ
□□めさき
は□□うせん
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正解：つと正解は「つと」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つと」を入れると、次のようになります。
かつとじ（カツとじ）
つとめさき（勤め先）
はつとうせん（初当選）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、スタミナ満点な茶色い揚げ物の美味しいアレンジから、社会人が多くの時間を過ごす雇用元、さらには政治の世界で大きな一歩を踏み出す快挙までを網羅しました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)