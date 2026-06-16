グローバル刃物メーカーの貝印は、昨年のRed Dot Design Awardを受賞した「旬Kagerou」シリーズから、新たに「シェフズ150mm」「マスターユーティリティ165mm」の2SKUを、6月15日に貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンター、量販店など（店舗によって入荷日が前後する）」において順次販売を開始する。

貝印の包丁ブランド「旬」は、日本の刃物づくりの技術を背景に、切れ味と美しいデザインを兼ね備えた包丁を展開している。「旬Kagerou」は、貝印独自のコンポジット技術を初めてコアレス材に用いたシリーズ。

刃側に70層のコアレス材を採用し、ゆらめく陽炎のような紋様をブレードで表現している。

「旬Kagerou」は、2025年のRed Dot Design Awardを受賞したシリーズで、切断性能と耐摩耗性に優れている上に切離れも良く、食材をスムーズにカットすることができる。今回、既存の6SKUに新たな2ブレードを追加し、全8SKUのラインアップとして、日常の調理から本格的な調理まで幅広いニーズに対応する。



「旬Kagerou シェフズ 150mm」

貝印は、今後も皆様の調理シーンを楽しく豊かにするアイテムを届けて、充実したキッチンライフを提供していく考え。

刃側は70層のコアレス材によってゆらめく炎のような模様を再現。切断性能と耐摩耗性に優れている上に切離れも良く、食材をスムーズにカットする事ができる。背側はシンプルで上品なショット仕上げ。貝印独自のコンポジット技術で刃側と背側を接合する事で、2種類のパターンを持つ斬新なデザインのブレードを実現した。



「旬Kagerou マスターユーティリティ165mm」

ハンドル部分は高級感のある落ち着いたグレーを採用。素材には積層強化木を使用し、優れた耐久性を実現する。また、握りやすさにこだわりぬいたフォルムは、やさしく手になじみ、握った際の安定感を高める。

つなぎ目のない溶接口金は洗いやすく、清潔に長く使用できる。尻金にはブランドロゴである「旬」の文字が刻印されている。

「旬Kagerou シェフズ150mm」は、短めの刃渡りを活かした軽快な調理を好みの人に最適な1本。中小サイズの果物や野菜などのスライス・さいの目切りにするのに便利な包丁となっている。新鮮なハーブやスパイスなどの非常に細かいみじん切りを作ることができる。

「旬Kagerou マスターユーティリティ165mm」は、ユーティリティナイフの軽快さとシェフズナイフの万能性を兼ね備えた独自性の高い刃形状。汎用性が非常に高く、スライス、さいの目切り、千切り、分量調節まで、この1本の包丁ですべてをこなせる。

「旬」は、2000年に欧米向けの販売を開始し、2022年10月には累計出荷本数1000万丁を超えるなど、欧米を中心に、現在世界60ヵ国以上で展開するブランド。有名シェフや料理研究家の人々から一般の消費者まで幅広い層から厚い支持を受けている。もともと海外向け製品として企画されていた「旬」は、売り上げの約9割が海外であり、中でもアメリカで最も多く展開されている。

［小売価格］

旬Kagerou シェフズ150mm：2万8600円

旬Kagerou マスターユーティリティ165mm：2万7500円

（すべて税込）

［発売日］6月15日（月）

貝印＝https://www.kai-group.com