ヨックモックは、ヨックモック東京駅一番街店限定で、新感覚の体験型デザート「クーシェ（COO−CHE）」を6月19日から数量限定で発売する。ひんやり、サクッと。クッキーとシェイクを掛け合わせた「クーシェ」は、ヨックモックこだわりのくるっと巻いたラングドシャーの中に、バニラ味のオリジナルシェイクとザクザクのクランブルクッキーを入れた。カップを握ってラングドシャーを割ると、サクサクとした食感となめらかシェイクを一緒に味わえる。ヨックモック初となる、冷たいシェイクとサクサク食感のクッキーの出会いを、この機会にぜひ楽しんでほしい考え。

「クーシェ（COO−CHE）」は、ラングドシャーが入ったカップにシェイクを入れた、サクサク食感となめらかシェイク。シガールをクーシェ用にアレンジしたラングドシャー生地の中に、バニラ味のオリジナルシェイクを入れ、ホイップクリーム、クランブルクッキーを添えている。





シェイク・クランブル・ホイップクリームを混ぜて、ザクザクなめらかな食感を楽しんだり、カップを握ってラングドシャーを割り、サックサクのラングドシャーとなめらかシェイクを楽しんだり。いろんな食感が味わえる、新感覚の体験型デザートになっている。

ぜひ、ヨックモック東京駅一番街店で楽しんでほしい考え。

なお、シェイク・ラングドシャーにはシガールと同じヨックモックオリジナルバニラを使用している。

ヨックモックを象徴するシガールから着想を得て誕生した「クーシェ（COO-CHE）」。長年親しまれてきたラングドシャーのおいしさを、これまでとは少し違った形で楽しんでもらいたいという想いから生まれた。シガールを思わせる見た目に加え、ヨックモックオリジナルバニラを使用するなど、ブランドらしさを随所に取り入れた。さらに、ラングドシャー部分は「クーシェ」のために一つひとつ丁寧に手作りで仕上げており、こだわりを込めて作っている。東京駅一番街は、旅の途中や外出の合間など、多くの人が行き交う場所。お土産を探しながら歩き回ったあとに、少し立ち止まってひと息つきたくなる−−そんな時間に楽しんでもらえたらという想いを込めている。混ぜて、割って、味わって。食感と味わいが少しずつ変化していく楽しさや驚きとともに、まるでデザートを味わうような満足感を届ける。ヨックモックの「クーシェ」を通して、シガールから着想を得て生まれた、新たな魅力との出会いを楽しんでほしい考え。

ヨックモック 東京駅一番街店にて、“涼しく、楽しいヨックモック体験”をテーマにした期間限定ディスプレイを展開する。移動や観光の合間に思わず足を止めたくなるような、ひんやりと涼しげで心弾む夏らしい世界観を演出。海外のカフェやパーラーを思わせるデザインを取り入れ、東京駅一番街という東京の中心の駅ナカでありながら、まるでリゾートを訪れたかのような気分を楽しめる。新発売の「クーシェ（COO-CHE）」を中心に、通りがかるだけでもワクワクするようなビジュアルを展開。巨大クーシェやフォトスポットを用意し、楽しみながらヨックモックの新しいデザート体験ができる空間を提供する。

［小売価格］780円（税込）

［発売日］6月19日（金）

ヨックモック＝https://yokumoku.co.jp