テレビ東京の元官邸キャップの名物記者、篠原裕明氏が16日までに自身のXを更新。国会で「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く」と発言した立憲民主党の古賀千景参院議員の言動を厳しく批判した。

篠原氏は「きょうの立憲議員による自衛官やその家族、家庭を貶める発言はあまりに当事者を傷つけかねない発言である」と切り出すと。「何に軸足を置いて国会議員として活動しているのか。国会質疑の名の下に、どのような言葉でも許されるというものではない」と断じた。

続けて、古賀氏が発言について「配慮を欠いた不適切な表現」だったとして謝罪した投稿も引用した。

古賀氏は15日の参院決算委員会で、防衛白書を小中高生向けにまとめた冊子について、公費で配布する妥当性などを質問した際に「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く。豊かな子どもたちは自衛隊員とかにはならない」と発言。小泉進次郎防衛相が抗議した。古賀氏は発言直後に訂正を申し出て、謝罪、撤回した。ただ騒動は拡大し、自衛隊経験のある県議や市議から立民あての抗議文が出るなどの事態になっている。

篠原氏は小学生のころに「天才・たけしの元気が出るテレビ」に出演し、「ちびっこ篠原くん」として人気を集めた異色の経歴の持ち主。04年にテレ東に入社し、制作局でバラエティー番組制作に携わった後、報道局に異動。18年に官邸キャップとなり、分かりやすい政治解説で人気者となった。同局系夜の看板の経済報道番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」のデスクなども務め、昨年12月からは朝のマーケット報道番組「Newsモーニングサテライト」（モーサテ、月〜金曜午前5時45分）のデスクに異動したことを明かしている。Xでは政治や時事問題の解説の他、落語や音楽など趣味の分野も投稿し、4万8000人を超えるフォロワーがいる。