パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が16日にインスタグラムを更新。体重が減少したことを報告した。

鎧塚氏は「最近、人にお会いする度に『痩せましたね』と言われますが、特にダイエットをしているわけではないのに、この一か月余りで約6kgほど体重が落ちました」と打ち明け「59.7kg」と表示された体重計の写真をアップした。

続けて「菓子作りの忙しさには慣れておりますが、最近は社内改革にも本格的に取り組んでおり、頭を使う日々が続いています。また、お酒を控えていることも影響しているのかもしれません」と推測し「少し疲れはありますが、元気にしておりますのでどうぞご安心くださいませ」と呼びかけた。

続いての投稿で鎧塚氏は「皆さま、昨日の投稿に際しましては、たくさんの温かいコメントやメッセージ、メール、LINEを頂戴し、本当にありがとうございました。思いがけないほど多くの励ましのお言葉に、驚きとともに深い感激を覚えております。皆さまのお心遣いに、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝を伝えた。

さらに「多くの方から病院での検査を勧めていただきました温かいご助言を真摯に受け止め、しっかりと向き合ってまいります。100人を超えるスタッフと、そのご家族の暮らしを預かる親方としての責任を胸に、これからは今まで以上に心と身体の健康を大切にしながら、菓子職人として、そして経営者として、一日一日を丁寧に歩んでいきたいと思っております」と宣言した。

これらの投稿にフォロワーからは「なおみさんがご存命なら受診を強く勧められていたでしょう」「糖尿病や甲状腺系も体重減少します‥心配過ぎます」「一度病院で検査された方がいいと思います」「どうか1度病院へ」とコメントが寄せられている。