セブン‐イレブン、おにぎり2個購入でドリンク1本無料キャンペーンを実施

セブン‐イレブン・ジャパンは、おにぎり2個と対象ドリンク1本を同時購入すると、対象ドリンク1本分の価格を値引きするキャンペーンを6月22日から6月26日までの5日間限定で実施する。

同キャンペーンでは、対象のおにぎり2個と対象ドリンク1本を同時購入すると、対象ドリンク1本分の価格がレジで自動的に値引きされる。レシート発券によるクーポン配布ではなく、その場で割引が適用される。

〈対象ドリンクは「綾鷹 950ml」「ヘルシア」「NOPE」など〉

対象ドリンクは、「NOPE 600ml」「ヘルシア うまみ緑茶 500ml」「お〜いお茶 濃い茶 600ml」「カルピスウォーター 500ml」「綾鷹 950ml」の5商品。対象のおにぎり各種と組み合わせて購入できる。

対象ドリンク

対象ドリンクを複数購入した場合は、最も高い対象ドリンクの価格から順に値引きされる。

〈キャンペーン概要〉

実施期間：2026年6月22日（月）〜6月26日（金）

内容：対象のおにぎり2個と対象ドリンク1本を同時購入すると、対象ドリンク1本分を値引き

対象ドリンク：

◆NOPE 600ml

◆ヘルシア うまみ緑茶 500ml

◆お〜いお茶 濃い茶 600ml

◆カルピスウォーター 500ml

◆綾鷹 950ml

■キャンペーンサイト