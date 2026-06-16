【葛城リーリヤ-白線-】 12月 発売予定 価格： 24,200円（通常版） 27,500円（DX版）

コトブキヤは、フィギュア「葛城リーリヤ-白線-」を12月に発売する。価格は通常版が24,200円。また、コトブキヤショップ限定品のDX版は27,500円。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」よりスウェーデン出身のアイドル「葛城リーリヤ」を「白線」衣装で1/7スケールフィギュア化したもの。

ゲーム内の振り付けを彷彿とさせるポージングや、ステージの上で見せる自然で素直な笑顔が表現され、動きを感じさせる大胆なスカートの造形や、光の当たり具合を意識して施された繊細な塗装も作り込まれている。

コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると特典として「表情替えパーツ2種セット」が付いてくる。

DX版には描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド＆ステッカーが付属する。

葛城リーリヤ-白線-

12月 発売予定

価格： 24,200円（通常版）

27,500円（DX版）

スケール：1/7

サイズ：全高約225mm（台座含む）

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