◆米大リーグ カブス５×―４ロッキーズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスが１５日（日本時間１６日）、本拠地・ロッキーズ戦で劇的なサヨナラ勝ちをした。１点を追う９回に先頭だった鈴木誠也外野手（３１）の四球を起点に、試合をひっくり返した。１点を追う９回に無死満塁で途中出場のラミレスが左前適時打を放って誠也が生還して同点。最後は無死満塁でショーが押し出し四球を選んだ。

「４番・指名打者」で２試合ぶりにスタメン出場した誠也は、３打数無安打もサヨナラ勝ちの起点となる四球を選んでチームの逆転勝ちに貢献。先発した今永昇太投手（３２）は６回途中５安打１失点で勝敗がつかなかった。「１番・中堅」のピート・クローアームストロング外野手（２４）がサイクル安打を達成する４打数４安打２打点の活躍を見せた。

先発した今永が無失点の好発進を切った初回。１回裏にはクローアームストロングが１３号先頭弾を放ってリードを奪った。初回１死一塁の誠也の１打席目は先発右腕・ロレンゼンの前に空振り三振。１―０の３回１死一、三塁の２打席目も空振り三振を喫した。５回２死一、二塁の３打席目も三ゴロに倒れた。

先発した今永は６回途中５安打１失点で降板。残した走者を２番手のメートンがかえして追いつかれたため勝敗はつかず、７登板連続白星なしとなった。１〜４回は毎回安打を浴びて走者を背負ったが、要所でギアを上げる投球で無失点。５回は三者凡退で抑えた。だが、６回に四球と安打で２死一、二塁となったところでマウンドを降りた。

カブスは同点の６回にショーの右翼線への適時三塁打で１点を勝ち越し。２―１の７回２死二、三塁の誠也の４打席目は、右腕・ヒルから四球を選んだが得点にはつながらなかった。１点を追う９回先頭の５打席目は四球で出塁し、サヨナラ勝ちにつなげた

誠也は、１３日（同１４日）の敵地・ジャイアンツ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、３回の２打席目には左前適時打も放っていた。だが、４回裏の右翼の守備で打球を処理した際に右膝を痛めて途中交代。前日１４日（同１５日）は１度はスタメン入りが発表されたがその後外れ、欠場した。大事にはいたらなかったようで２試合ぶりのスタメンに復帰となったが、連続試合安打が「１０」で止まった。