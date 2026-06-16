【CAMSHOPポップアップストア】 会期：6月11日～6月24日（※最終日は16時閉場） 会場：京王百貨店新宿店 5階 イベントスペース （〒160-8321東京都新宿区西新宿1-1-4）

「軽ジムニー ウェットティッシュケース」

ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」を展開するフェイスは、東京都新宿区の「京王百貨店新宿店」にて、ジムニーグッズを集めたCAMSHOPポップアップストアを期間限定で開催している。期間は6月24日まで。

会場では、スズキ公認ライセンス商品を中心に、実車さながらのディテールを再現した遊び心あふれるアイテム「スズキジムニー ウェットティッシュケース」など、ジムニーやジムニーシエラをモチーフにした雑貨やアパレルが多数販売される。

ジムニーやジムニーシエラをモチーフにした雑貨やアパレルが多数登場

ミニカーのようなウェットティッシュケース

約1/12スケールでスズキ ジムニーを再現した「スズキジムニー ウェットティッシュケース」が登場する。タイヤも回転し、細部まで作り込まれたボディは、まるでミニカーのような存在感。検査標章（車検ステッカー）や定期点検ステッカーなども再現されており、クルマ好きの人にも楽しめる仕様となっている。ウェットティッシュケースとしてだけでなく、インテリアアイテムとしても使用できる。

小物収納としても活躍

ルーフ部分は取り外し可能で、小物収納スペースとして使用可能。

・リモコンラック

・スパイスラック

・小物入れ

・プランターホルダー

など、さまざまな用途で活用できる。ガレージやリビング、デスク周りなど、置くだけで空間を楽しく演出してくれるアイテム。

【スズキジムニー ウェットティッシュケース】【JIMNY アパレル 関連商品】

【CAMSHOPポップアップストア】

会期：6月11日～6月24日

※最終日は16時閉場

会場：京王百貨店新宿店 5階 イベントスペース

（〒160-8321東京都新宿区西新宿1-1-4）

【「スズキジムニー」について】

言わずと知れた軽自動車SUVの元祖モデル。1970年の登場以来現在まで長く愛されている自動車。新型ジムニーは20年ぶりのフルモデルチェンジを行ない、直線を基調としたスクエアデザインとなり、どこか無骨さを感じるボディデザインが幅広い層で人気を博している。