女子サッカーＷＥリーグのアルビレックス新潟レディースに所属する、元なでしこジャパンのＦＷ川澄奈穂美（４０）が、雰囲気ガラリな近影を見せた。

川澄は１５日にＮＨＫ総合で放送された北中米Ｗ杯のデイリーハイライト（午後７時半）に出演。９８年フランスＷ杯で日本初ゴールを挙げた中山雅史氏、タレント・山之内すず、元日本代表の福西崇史氏と日本対オランダ戦を振り返った。

「川澄さんといえば、２０１１年女子Ｗ杯優勝メンバー」と紹介され、「よろしくお願いします」と笑顔であいさつ。１５日のオランダ戦について「早朝とは思えないほど盛り上がってしまって、とにかく熱かったですし、一緒に戦いました」と明かし、「前半少し我慢の時間が多いのかなって思ってたんですけど、結構ペナルティーエリアの中に入ってクロスだったり、スルーパスでチャンスを作っていましたし、何より２回リードされているのに、２回とも追いついた。２回目に追いついたのがセットプレー。相手（身長）高いじゃないですか。その中で取ったっていうのが素晴らしい」と称賛した。

なでしこの“おしゃれ番長”と言われた川澄は金髪と黒髪のツートンヘア。メイクもして印象をガラリと変えた。ネット上では「川澄奈穂美 さんのヘアースタイル、めちゃくちゃカッコええ！」「髪の一部と服の色が同化している！！ なんとも個性的」「今の川澄奈穂美選手に少々驚き」「川澄さんのヘアカラーがａｉｋｏのヘアカラーとパズルみたいになってる」「髪の毛、ａｉｋｏと色逆にしてた？」「イヨスカイそっくり」「女優かと」「若くなった気が」などの声が上がっていた。