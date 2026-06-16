歌手の西川貴教が１６日、都内で「ペットにも腸活！ ヒルズサイエンス・ダイエット新商品発表会」に出席した。

ペットフードブランド「ヒルズ」のイベント。「ペット腸活オフィサー」に就任した西川は「これからは人間のみならずペットの生活や安心も提供できるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。

２匹の犬を飼っているが、ペットを飼う上で大切にしていることを問われると「寝る前のルーチン」と回答。「寝る前におトイレに連れて行っておしっこさせて体調だったり（を見る）。寝る前にブラッシングもしたりとかもするんですけど、肌の中で湿疹ができてないかとかわかったりするんで、そういうのは欠かさないようにしていますね」と熱弁した。

さらに、朝についても「決まった時間におトイレに連れいく」と説明。フンの状態もその度に確認するといい「目で見て拾い上げて腸の環境を見るのもルーチンになっているかなと思っています」と語った。

この日は愛犬アルちゃん、エルちゃんも登場。２匹とともに、３年前まで１７年間一緒に過ごした別の愛犬・ウイちゃんの存在も口にし「彼女を失った悲しみがひどくてこの子たちがやってきたって感じ。彼ら（アルちゃん、エルちゃん）が一緒に生活してくれること自体が僕の幸せです」としみじみ。「ロスがすごかったので『次の子たちは距離感を持って生活しないと』と思ったんですけど無理でした。一緒に寝ております」と照れ笑いしていた。